Envían a la cárcel a hombre señalado de abusar sexualmente de cuatro mujeres en Pamplona (Foto: Fiscalía)

Un juez de control de garantías envió a prisión a Anderson René Méndez, de 43 años, señalado de ser el presunto responsable de abusar sexualmente de cuatro mujeres en el municipio de Pamplona, Norte de Santander.

De acuerdo con la investigación, las agresiones habrían ocurrido entre 2024 y enero de 2026. Las víctimas, cuyas edades oscilan entre los 19 y 25 años, fueron atacadas en diferentes sectores de la ciudad bajo una modalidad que, según las autoridades, se repetía en cada uno de los casos.

La Fiscalía sostiene que el hombre presuntamente abordaba a las mujeres, las intimidaba con un arma cortopunzante y posteriormente las obligaba a trasladarse a zonas apartadas, donde las sometía a agresiones sexuales y amenazas de muerte.

En uno de los hechos investigados, el procesado también habría despojado de sus pertenencias a una de las víctimas.

La captura fue realizada por investigadores del CTI y uniformados de la Policía Nacional mediante orden judicial. Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado agravado.

Aunque un juez decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario, el procesado no aceptó los cargos y continuará vinculado al proceso mientras avanzan las investigaciones.