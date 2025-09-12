Combates del Ejército y el ELN en el municipio de Bucarasica

Combates entre el Ejército y el ELN en Bucarasica / Foto Archivo / Mario Franco

Cúcuta

Intensos combates se han registrado en las últimas horas en la zona rural del municipio de Bucarasica en la región del Catatumbo, al norte del departamento.

Los enfrentamientos entre las unidades militares y integrantes del Ejército de Liberación Nacional se generaron en el sector conocido como La Curva, en el área como la Cuchilla del Silencio.

Trascendió que en medio de los hechos violentos, dos civiles resultaron heridos y fueron trasladados a una clínica privada de la ciudad.

Por ahora no se conoce si en medio de los enfrentamientos algunos militares resultaron heridos, el Ejército aún no informa sobre la novedad presentada.

Autoridades en Norte de Santander se mantienen en máxima alerta ante los hechos violentos que se han venido registrando en la región derivada de la guerra entre el ELN y las disidencias armadas del frente 33.