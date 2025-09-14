Esperanza Gómez demandará económicamente a la plataforma META

Esperanza Gómez, empresaria y actriz porno demandará económicamente a la plataforma META por el cierre de sus redes en Instagram y Facebook

EL DATO DE JOSE ANDRES

Esperanza Gómez, la empresaria y actriz del entretenimiento para adultos demandará económicamente al gigante de la tecnología META por haberle cerrado sus cuentas de Instagram y Facebook de manera arbitraria. La demanda la prepara luego de que la Corte Constitucional le dio la razón en un fallo de tutela.

Gómez dijo a Caracol Radio que, por ahora, junto con su abogado están trabajando para determinar la afectación económica.

“En este momento no tengo la cifra exacta porque mi equipo de abogados, con mi equipo de trabajo están haciendo la cuantía. En este momento ganamos el primer proceso de la demanda, gracias a esta sentencia de la Corte se abrieron puerta para que ahora yo entre nuevamente a demandar a esta misma compañía por la jurisdicción civil, ahí vamos a empezar un nuevo tema”, indicó.

El fallo de la Corte Constitucional

Esta semana la Corte Constitucional tomó una decisión trascendental y por primera vez por primera vez en un fallo se pronunció sobre la moderación de contenidos en redes sociales y los derechos de los influenciadores digitales.

El alto Tribunal estableció que el gigante de la tecnología Meta vulneró los derechos fundamentales de Esperanza Gómez al haber eliminado su cuenta en la red social de Instagram con más de cinco millones de seguidores sin ninguna justificación.

Para Esperanza Gómez, este es un fallo que sienta un precedente frente a la discriminación por parte de plataformas de redes sociales.

“Yo creo que es un precedente porque todo el mundo tiene derecho a la igualdad, todo el mundo tiene derecho al respeto, al libre albedrío de escoger qué oficio o qué profesión quiere ejercer y el hecho de que nosotros trabajemos con nuestra desnudez, con nuestra sexualidad delante de una cámara no significa que estemos atropellando los derechos de estas personas porque quien viene a ver nuestro contenido es gente que busca verlo. Nosotros no estamos interrumpiendo en el hogar de un usuario obligando a que consuma nuestro producto”.

Esperanza denuncia persecución y estigmatización por su oficio

Esperanza Gómez advirtió que la compañía META también le cerró la cuenta en la red social de Facebook.

“Hace aproximadamente cuatro meses me cerró también de manera arbitraria y sin ninguna explicación la cuenta de Facebook con 2.3 millones de seguidores, no me dan una respuesta ni una explicación. Abrí una segunda cuenta con solo 300 mil o 300 seguidores, me la cerraron al mes siguiente sin explicación alguna nuevamente, entonces, de parte de esta plataforma hay una persecución, hay una discriminación y un acoso hacia mi persona y esta vez no me voy a quedar quieta y voy a seguir batallando legalmente en este momento con la Rama Civil de la justicia colombiana porque la Corte ya les dio ese poder a los jueces”.

En segundo lugar, dice Esperanza Gómez que en otros ámbitos sociales le están cerrando la puerta por ser una actriz del entretenimiento de adultos.

“Me trataron de loca”

Esperanza Gómez dijo a Caracol Radio que al plantear la demanda contra la empresa META, varios abogados que consultó la tildaron de loca por tratar de enfrentarse al gigante de la tecnología.

“Siento que he triunfado, no es como la gente dice que no gano nada. Para mí sí porque cuando empecé a decir que iba a demandar los abogados que busqué me decían tú estás loca, yo no voy a hacer el oso representando una denuncia que ya está perdida ¿Quién le va a ganar a un gigante como los META? y una sola persona lo está enfrentando, ni siquiera es que se ha unido un grupo de actrices que han perdido cuentas, porque yo invité a oras chicas a participar, que ya les había pasado exactamente lo mismo que yo y simplemente les dio miedo y no se atrevieron a tener un fracaso (…)

Se espera entonces que, en alrededor de tres meses se radique la nueva demanda de Esperanza Gómez contra META ante la jurisdicción Civil en Colombia.