Censura a Esperanza Gómez en Instagram: otros casos similares y lo que dicen expertos

Recientemente la Corte Constitucional sentó un precedente en cuanto a los derechos de los influenciadores a quienes se les han cerrado sus cuentas en redes sociales como Instagram, Facebook y X entre otras, por el tipo de contenido que comparten.

El caso es el de la actriz de cine para adultos, Esperanza Gómez, a quien la Corte le dio la razón luego de que la multinacional Meta le cerrara su cuenta de Instagram con 5 millones de seguidores.

Se encontró que la compañía Meta vulneró sus derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso y el derecho al trabajo,al eliminar su cuenta de Instagram con más de cinco millones de seguidores.

Esta cuenta fue cerrada por el trabajo que desempeña la actriz de cine para adultos, más no porque hiciera contenido en redes sociales de tipo pornografico.

¿Qué dicen expertos?

En diálogo con Caracol Radio, Juan Carlos Martínez Salcedo, docente investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), dijo que el tribunal aborda de forma novedosa la importancia de garantizar el debido proceso en el cierre de cuentas de redes sociales, especialmente cuando se trata de influenciadores que ejercen su derecho a la libertad de expresión.

“Las redes sociales al final no son espacios en donde no opera el derecho, todo lo contrario, las normas del mundo analógico, del mundo real, del mundo tradicional se extienden al mundo digital, al mundo tecnológico y las redes sociales", indica Martínez Salcedo.

Asimismo, asegura el experto que con este fallo la Corte reconoció que las plataformas pueden establecer sus propias reglas, pero insistió en que estas deben ser transparentes y accesibles para los usuarios.

“Al final, las redes sociales o el acceso a las redes sociales se dan por un acuerdo de voluntades entre el usuario y el titular de la red social", indica el profesor de la UMNG.

Otros influenciadores a los que les han cerrado las cuentas

Cabe resaltar que si bien cada uno de los casos es particular, Meta y otras compañías cierran las cuentas de sus usuarios por malos comportamientos, que ahora según la Corte, deberán ser revisados para no vulnerar derechos a la libertad de expresión, trabajo y debido proceso.

Por ejemplo en el caso de Yeferson Cossio, Epa Colombia, y La Liendra han estado involucrados en solicitudes de bloqueo de sus cuentas de redes sociales por parte de Coljuegos debido a la promoción de rifas y juegos de azar ilegales en Colombia.

Otros influenciadores a quienes tambien les han cerrado sus cuentas son Javier Arias Stunt, Marcela Reyes, Anthony Cárdenas Tv, Karina García, y Kymberly Vesga.