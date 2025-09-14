En Armenia, haciendo actividad física se protestó con el lema “sí al deporte, no al recorte”

En la plazoleta de la asamblea en Armenia, fue el lugar del deporte y la protesta. Foto Adrián Trejos

Armenia

Armenia se sumó a la jornada nacional del deporte, donde los deportistas, entrenadores, presidentes de ligas y demás se dieron cita en la plazoleta de la asamblea del Quindío donde a una sola vez expresaron “sí al deporte, no al recorte” esto frente a la reducción del presupuesto para el deporte en el año 2026.

oEn la actividad, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en condición de discapacidad se hicieron presentes con sus uniformes, su indumentaria y practicando el deporte de su preferencia se unieron al llamado nacional para que el gobierno no le recorte los recursos para el deporte, la formación, la dotación, la capacitación, la implementación, la competitividad, el alto rendimiento la recreación.

Julián Gonzales, entrenador de la liga quindiana de boxeo “pedimos ese apoyo por parte del gobierno para seguir haciendo esta vocación tan linda como es el deporte, es que el deporte abarca muchos temas, entonces, por eso es la importancia de estar protestando porque pues es como la base de todo para la salud integral del ser humano. Que haya ese apoyo porque de verdad lo necesitamos. para que la población en general mantenga de buena manera con hábitos y estilos de vida saludable.

Brian Steven Alzate presidente de la Federación Colombiana de Squash y director deportivo de la Liga quindiana de Squash “voy a hablar desde nuestro deporte, la Federación Colombiana de Squash, usted puede consultar estadísticas, es la segunda federación más medallera en Colombia después de patinaje.

Siempre que squash colombiano va a eventos suramericanos, panamericanos, somos el país campeón. ¿Eso qué significa? Que somos el deporte en el país que más obtiene medallas de oro, a veces las personas no entienden el alto rendimiento. El alto rendimiento es muy importante porque son nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos y el sector de los World Games los representa antes de Colombia en el mundo.

Usted no se imagina, la alegría que le da a la gente de todos los países estar al lado de un colombiano, ver un colombiano, escuchar a un colombiano, o sea, es increíble. Entonces, no hay mejor rostro para mostrar a nivel internacional que un deportista colombiano.

Tristemente, tenemos una reducción de más del 40% con respecto a cifras del año pasado y a cifras de 2020 y 2023 una reducción del 80%. Hoy en día pues vemos con gran preocupación la preparación de nuestros deportistas a juego olímpicos de todos los deportes que hoy en día esperan que los gobiernos los apoyen.

Pero a nivel nacional el ministerio, por ejemplo, a la Federación nos deben de un contrato del año pasado de 2000 millones de pesos, nos deben más de 1000 con reembolsos que no han llegado, estamos a mitad de septiembre y no se ha firmado convenio de apoyo para el año 2025 donde ya nos dan un presupuesto que pasamos de 2000, en 2024 a un CDP, ya un CDP expedido por la ministra por 200 millones de pesos. Imagínese, o sea, dimensione la reducción. 1800 millones en reducción.

En esos 200 millones no está nuestro entrenador nacional, nos lo está contratando el Comité Olímpico Colombiano porque si no lo tuviéramos, es un entrenador nacional costoso porque los entrenadores nacionales son costosos.

Estamos hoy acá manifestándonos pacíficamente, tratando de que el gobierno nacional, el Congreso de la República y la Comisión Séptima de Presupuesto entiendan un poco la importancia de apoyar el deporte. Y no es solo apoyar los deportistas de alto rendimiento, como lo decía tal vez el presidente Petro, que es que un deportista de alto rendimiento es muy costoso, sí, pero detrás de un deportista de alto rendimiento vienen muchos niños que lo siguen, que lo siguen, que lo ven por televisión, que ven las noticias, que escuchan la radio como yo todas las mañanas y uno escucha eso y eso es un aliciente de ejemplo.

Los niños fueron protagonistas del día de la actividad deportiva en Armenia. Foto Adrián Trejos Ampliar

Entonces le cuento un poco de la preocupación y realmente es muy delicado, o sea, créame que mucha de la gente que está acá no ha dimensionado lo que eso lo que eso puede suceder, la gente en el país no dimensiona, que estén en Vilo unos juegos nacionales que es ley de la República. O sea, que hoy no se sepa si van a haber próximos juegos juveniles o no. O sea, eso que no haya programa de talentos deportivos, que no haya programa de hábitos y estilos de vida saludable en el país, que es el mejor programa de actividad física en Colombia.