Deportistas colombianos protestan contra el Gobierno por recorte de presupuesto

Los deportistas olímpicos y paralímpicos se reunieron en el centro de Bogotá para alzar su voz y mostrar su descontento y preocupación por el recorte de presupuesto que el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda hizo para el sector. Una rebaja dramática que los afecta en todos los sentidos.

En la manifestación que tuvo como epicentro la Plaza de Bolívar, estuvieron presentes, entre otros, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, que habló de un panorama oscuro para el deporte colombiano en los próximos años.

“Esto no es solo del Comité Olímpico Colombiano, esto es de todo el deporte, la fuerza viva del deporte la que está en peligro con el bajo presupuesto para el 20265. Todo se acabaría prácticamente porque si no hay recursos no hay resultados”.

❌El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, habla sobre el recorte del presupuesto al deporte.

🗣️"El deporte colombiano está en peligro".





Y añadió, “estamos tratando de sensibilizar y de hacer un llamado al presidente de la República y a los congresistas para que lo reconsideren y podamos tener un presupuesto digno para lo que significa el deporte colombiano”.

En la protesta también estuvo uno de los medallistas olímpicos colombianos de París 2024, se trata de Yeison López, ganador en halterofilia de la presea plateada en los 89 kilogramos.

“Nos afecta a todos en el sector. A mi directamente me ha afectado en mi preparación para los campeonatos que vienen. Después de los olímpicos llegó el Panamericano en donde no pudimos hacer una concentración adecuada y justa”, dijo.

🗣️Los deportistas protestan por el considerable recorte de presupuesto para su sector.





“Todos sabemos que financiar un campeonato conlleva dinero y el hecho de no tenerlo hace que lleguemos menos preparados y que eso afecte en el resultado que seguramente va a disminuir”.

E hizo una petición, “el mensaje es para el Gobierno, que se ponga la mano en el corazón, esto es para todos, para la infraestructura, para muchos que ven en el deporte una manera de salir adelante, pero que seguramente tendrán que coger otro camino, tal vez el de la delincuencia. Invirtamos en el deporte, porque es vida y unión”.

¿De cuánto fue el recorte de presupuesto del deporte en Colombia?

Para el año 2024, el presupuesto para el deporte era de 1.3 billones de pesos, para el 2026, luego del recorte este quedaría en 312 mil millones de pesos. Es decir, una reducción del 70 por ciento es la que sufrirá el deporte para el próximo año.

El ciclo olímpico comenzará en el 2026 con varias de las competencias previas a Los Ángeles 2028 y la mayoría de federaciones y ligas no ha recibido el dinero que necesita para competencias, viajes de fogueo y materiales.