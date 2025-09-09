Con el lema “Sí al deporte, no al recorte” habrá protesta el domingo 14 de septiembre en Colombia

Armenia

Con el lema “Sí al deporte, no al recorte” se ha programado para el próximo domingo 14 de septiembre una protesta pacífica a nivel nacional por el recorte del presupuesto para el deporte en más de un billón de pesos para el 2026.

Fernando Panezzo, exárbitro profesional del fútbol colombiano, exdirector del Imdera e Indeportes y un hombre ligado al deporte en todas sus líneas habló con Caracol Radio Armenia y la preocupación por el recorte del presupuesto para el ministerio del deporte.

Recorte del presupuesto del deporte

Estamos muy preocupado la gente del deporte, Colombia en este momento está atravesando por muchas crisis y una de esas crisis fundamentales es el deporte, nos acaban de rebajar el presupuesto para el 2026 de 1.300 000 millones de pesos a 310.000 millones de pesos. Casi 1 billón de pesos en rebajar el presupuesto.

Y subrayó “Esto prácticamente implica que el ministerio se va a descompensar en todo lo que es la inversión, no solamente para deportistas y lo más grave, el año entrante hay ciclo olímpico, empiezan las competencias de los deportistas para Los Ángeles 2027, hay centroamericanos, hay panamericanos, hay apoyo a los deportistas, entonces, todo esto se va a haber disminuido exageradamente porque el Ministerio de Hacienda le dio una partida al Ministerio del Deporte de verdad que es muy pírrica frente a lo que el deporte como tal significa para un país donde los mejores ciudadanos, los más los mejores embajadores que tiene un país y más Colombia son nuestros deportistas y no podemos.

Acabamos de ocupar el último puesto en los Juegos Mundiales, el tercer puesto en los Juegos Panamericanos Juveniles. Entonces, no hacemos sino mostrar que nuestros deportistas son los verdaderos embajadores de Colombia y le estamos quitando el recurso presupuestado.

Varios líderes del deporte unidos

Fernando Panezzo, exárbitro profesional del fútbol colombiano, exdirector del Imdera e Indeportes “es así como un grupo de líderes del deporte de Colombia nos pusimos en este tema, estamos con Caterine Ibarguen, con el Comité Olímpico, con el Comité Paralímpico, Carlos el pibe Valderrama también que nos ha ayudado bastante. Todas las federaciones deportivas, todos en pie de lucha porque queremos elevar un sentimiento de indignación por cómo el gobierno nacional nos está tratando con el presupuesto para el 2026.

Fernando Panezzo, exárbitro y la protesta de este domingo en Colombia. Foto: Vanessa Porras Ampliar

En este momento el presupuesto será discutido en Congreso de la República para su aprobación, los congresistas, los representantes a la cámara, los senadores también le están pidiendo al gobierno nacional revisar todo el presupuesto del Ministerio del deporte

Protesta el domingo 14 de septiembre

Este domingo 14 tenemos un gran evento masivo que lo llamamos celebramos el deporte, un evento donde estamos planteando la necesidad de que toda Colombia se manifiesta en torno a esta grave situación que vive no solamente el deporte, sino el Ministerio del Deporte también con este ajuste presupuestal.

¿Cómo queremos hacer el evento?

Haciendo deporte, lo que sabemos hacer nosotros, queremos que la gente camine, corre, monte en bicicleta, baile, salte, brinque, esté alegre ese día y en torno al evento sentaremos una voz de protesta, sentaremos una voz muy respetuosa porque lo queremos hacer de una manera muy respetuosa.

Nosotros los del deporte estamos desligados completamente todo este tema político y queremos hacerlo de manera respetuosa, es decirle al Gobierno Nacional que el deporte transforma vidas en un país y queremos que a través de este de este eslogan “sí al deporte, no al recorte”, estamos ya con Bogotá articulados con Medellín, con Cali, con Manizales, con Armenia, estamos vinculando a toda la población en general, a toda la población del departamento del Quindío porque nos vamos a ver afectados también nosotros como ente territorial.

Mire que a los deportistas les dan un recurso, una exaltación que les hace el gobierno cuando gana medalla de oro en eventos mundiales olímpicos. En este momento esa exaltación se va a ver perjudicada para el año entrante. Los deportistas están también perjudicados porque de eso viven. Los deportistas de alto nivel son deportistas profesionales que entrenan para que su sustento venga del deporte.

Programas de recreación afectados

Entonces, muy preocupados por eso y entonces si miramos el solo tema de los deportistas, pero no, miremos lo de los usuarios, la gente de actividad física, los que hacen recreación, los adultos mayores, los discapacitados, los campesinos, los indígenas. Todos estos programas se van a ver afectados porque los entes territoriales realizan convenios con el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Deporte pone un 70% los entes territoriales ponen un 30, ahora el ministerio no va a poder poner ese 70%, entonces se va a afectar todo en la estructura del deporte, un ministerio que tiene solo 6 años de creación por donde han pasado casi seis ministros, imagino un ministerio el más nuevo, de los más nuevos del gobierno nacional afectado en su distribución presupuestal, de alguna manera todos nos vamos a ver afectados.

Protesta domingo 14 de septiembre

Protesta programada para este domingo 14 de septiembre en Armenia. Foto: Cortesía Fernando Panezzo Ampliar

Fernando Panezzo explicó “Sí, el domingo vamos a estar en las principales ciudades del país, aquí se va a hacer una congregación muy importante desde las 9 de la mañana que está liderando desde el instituto municipal, Imdera en el estadio Centenario, en la ciclovía del estadio Centenario, se está liderando aquí esa esa actividad en el municipio en el municipio de Armenia y estamos esperando que el gobierno departamental, que los institutos departamentales, que los entes territoriales despierten despierte desde el letargo porque de verdad lo que se viene para el deporte no es nada positivo con este con este recorte. Entonces, la consigna es sí al deporte, no al recorte.