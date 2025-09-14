Gandolfi puso ultimátum a su continuidad en Nacional: “Me mantiene en el cargo ganar títulos”

Atlético Nacional acumula seis juegos sin ganar, excluyendo los dos compromisos por Copa Colombia ante Deportes Quindío, que juega en la segunda división del futbol colombiano. Desde la eliminación en la Copa Sudamericana, el equipo ha tenido una notoria baja en su rendimiento deportivo, le cuesta mantener los resultados y lo logra concretar en el ataque.

En la fecha 11 de la Liga Colombiana, perdió en su casa 0-1 ante Atlético Bucaramanga y aunque el rival estuvo con un jugador menos desde el minuto 45 de juego, Nacional no logró sacar ventaja de esto y por momentos parecía que los leopardos extenderían más el marcador.

Las críticas no se han hecho esperar a través de las redes sociales y también se escuchan gritos desde las tribunas. La hinchada verdolaga ha alzado su voz en contra de Javier Gandolfi y algunos jugadores que no pasan por un buen momento como, Edwin Cardona.

¿Qué dijo Gandolfi sobre su continuidad en Nacional?

En la rueda de prensa que ofrece el club luego de cada compromiso, se le preguntó al entrenador del equipo paisa sobre su continuidad en el equipo ante la notable división entre él y la hinchada, por lo sucedido en los resultados, tras perder el invicto de 13 jornadas sin caer, pero sumando seis empates y solo ganarle a Cúcuta, Alianza, Quindío y Envigado.

“Lo dije cuando quedamos por fuera de los octavos, te lo repito hoy y espero que quede claro. Lo único que me mantiene es ganar los dos títulos que tenemos en frente. Te lo dije esa vez y te lo digo otra vez, Copa y Torneo porque la institución le obliga a ganar, no hay otra manera de sostener el cargo, es así“, mencionó el entrenador.

El equipo verdolaga también incurrió en alineación indebida, poniendo poner cuatro extranjeros en el campo, un error muy inusual en el fútbol colombiano. “La respuesta es muy corta; cuando decido realizar el cambio, en ningún momento tuve en cuenta que teníamos los tres (extranjeros) en el campo de juego. Obviamente, no hay excusas y luego hablaré con el cuerpo técnico, esto no puede pasar. No hay mucho para agregar” indicó Gandolfi.

Con esta derrota Nacional queda, con 17 unidades, en la quinta posición del campeonato, mismos puntos que Llaneros y Tolima que aún no juegan esta jornada. Los próximos encuentros del equipo serán el domingo 21 de septiembre como visitante ante Unión Magdalena y se viene el clásico ante Millonarios el 27 de septiembre.