Alcaldía de Bogotá pide evacuación urgente de los indígenas Emberá que continúan en La Rioja. Foto: Consejería para las Víctimas.

Bogotá D.C

Luego de que el pasado 11 de septiembre, las entidades del Distrito y del Gobierno Nacional culminarán el proceso de retorno de más de 1.400 indígenas Emberá a sus territorios de origen en Pueblo Rico, Risaralda, Bagadó y Chocó; Bogotá enfrenta una nueva problemática con esta comunidad.

Alcaldía solicita la evacuación de los indígenas Emberá que continúan en La Rioja

En una visita a la UPI La Rioja, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá identificó 13 cilindros de gas de 40 libras, 1 cilindro de 20 libras, 14 cocinas instaladas activas, presencia de gran cantidad de cableado en mal estado, problemas de salubridad y varias pipetas escondidas.

“Esto configura un alto riesgo de fuga, escape o incendio, lo que podría desencadenar una reacción en cadena y generar una explosión o un evento adverso dentro del sitio ”, indicaron las autoridades.

Según informó la consejera para las Víctimas, Isabelita Mercado, todavía hay indígenas en el albergue temporal La Rioja que no desean acogerse a las alternativas que plantea el Distrito.

“Desafortunadamente, l os voceros de La Rioja han bloqueado que las familias conozcan directamente esta oferta . Hemos ofrecido una reubicación transitoria colectiva a la Florida o medidas individuales de arriendo en el marco de la integración local”, aseguró la funcionaria.

La UPI La Rioja se encuentra en precarias condiciones físicas, razón por la cual el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que establece la evacuación urgente de este lugar.

Pronunciamiento de la Secretaría de Integración Social

Por su parte, la Secretaría de Integración Social ha aclarado que quienes ocupen La Rioja o La Florida se les suspenderán las transferencias monetarias de Ingreso Mínimo Garantizado (IGM), ya que estos subsidios son para atender únicamente a los hogares del pueblo Emberá que hacen parte del proceso de retorno, reubicación e integración local.