Garantías de retorno están en la ley, no puede haber negociación: Alcaldía sobre comunidades Embera

Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá, pasó por 6AM para hablar del retorno masivo de familias Embera a sus territorios de origen.

Cortesía: Secretaría de Integración Social

Cristian Almanza

El pasado lunes 8 de septiembre inició el retorno de más de 600 familias Embera, cerca de 1.800 personas, desde los asentamientos de La Rioja, La Florida y el Parque Nacional hacia sus territorios en Risaralda y Chocó.

Esta operación, considerada la más grande en la historia reciente de Bogotá, cuenta con el acompañamiento de la Consejería de Paz y varias secretarías distritales para garantizar derechos y sostenibilidad.

Adicionalmente, se están destinando 1.800 millones de pesos en transferencias condicionadas, además de transporte, kits de alimentos y acompañamiento pedagógico, social y de salud, con especial atención a niñas, niños y adolescentes.

En esta coyuntura, Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá, estuvo en 6AM para abordar los problemas que afectan los procesos de retorno de estas comunidades.

