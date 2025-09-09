Hasta $30 millones están pidiendo lideres emberá para salir del Parque Nacional en Bogotá

Bogotá

Desde muy temprano en la mañana del martes 9 de septiembre, la Consejera para las víctimas de la alcaldía, isabelita Mercado, aseguró que en el parque nacional “los voceros de la población que hoy permanecen en el Parque están acudiendo a prácticas extorsivas persiguiendo fines individuales como dinero en efectivo o contratos. Rechazamos y denunciaremos legalmente estos comportamientos que limitan el acceso a derechos de las víctimas de desplazamiento forzado de la población Embera”. Situación que preocupa teniendo en cuenta la salida de las comunidades.

Sin embargo, el Secretario General fue más allá. Aseguro que “ No vamos a ceder a chantajes. El vocero conocido como ‘Fernando’ pide $30 millones de pesos para él para permitir el retorno de las 100 personas que quedan en el costado norte del Parque Nacional. No acepta retorno, ni relocalización, ni albergues, ni arriendos. Hoy decidió no permitir que los menores asistan a los servicios de educación ni de integración social.

#BOGOTÁ. Desde la Alcaldía de Bogotá, el secretario General Miguel Silva (@MSilvaMoyano ) asegura que, los lideres emberá están pidiendo hasta $30 millones para salir del parque nacional, en un claro caso de "chantaje". Ellos no quisieron salir con el grupo grande que ya retornó… pic.twitter.com/boYQecWpTU — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 9, 2025

Según la Alcaldía, el proceso de retorno de las poblaciones emberá avanza muy bien y ahora van a poner en conocimiento de las autoridades los casos de chantaje y extorsión.