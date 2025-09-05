Más de 2.200 atenciones médicas para la comunidad emberá que regresará a sus territorios

Colombia

La Secretaría Distrital de Salud, junto a otras entidades del Distrito, adelanta un plan de acompañamiento a la comunidad indígena emberá asentada en el Parque Nacional, La Rioja y La Florida.

En el marco de este proceso, se han realizado más de 2.208 atenciones individuales y colectivas que incluyen:

Valoraciones médicas generales

Vacunación para niños, adultos y gestantes

Atención psicológica

Pruebas rápidas de embarazo, hepatitis, sífilis y VIH

Medicina ancestral

Traslado de pacientes a unidades de servicios de salud

Estas jornadas se desarrollan tanto en el día como en la noche, con ambulancias disponibles y vigilancia de salud pública permanente.

Niños, gestantes y adultos mayores, prioridad

Según la entidad, se han practicado más de 1.000 valoraciones de medicina general, entre ellas:

23 a mujeres gestantes

253 a menores de 5 años

13 a personas con condiciones crónicas

Además, se aplicaron vacunas a más de 34 niños y 81 adultos, con biológicos del esquema regular como VPH, toxoide tetánico, hepatitis B, fiebre amarilla e influenza.

“Un retorno digno”

El secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, destacó que el propósito de la Administración es garantizar condiciones seguras y de bienestar en este proceso:

“La Secretaría Distrital de Salud sigue comprometida con la comunidad emberá que reside en la ciudad, brindando atención en salud, garantizando la prestación de los servicios básicos para el bienestar de los niños, niñas, gestantes, personas mayores y a las familias en general y permitir que tengan un retorno digno”, señaló.

Próximos pasos

Las acciones de acompañamiento continuarán hasta el 11 de septiembre, fecha prevista para que la comunidad emberá regrese a sus territorios de origen.