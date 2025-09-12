Buenas noticias para Jhon Durán: “No es necesaria la cirugía, la resonancia magnética salió bien”

En los últimos días, se especuló que el colombiano Jhon Durán se podría perder la temporada 2025/26 con el Fenerbahce por la lesión que sufrió a finales de agosto. Sin embargo, todo parece indicar que, pese a que estará fuera de las canchas un tiempo, el atacante no necesitará someterse a cirugía

En Turquía actualizaron cómo avanza la recuperación del colombiano. La buena noticia es que la resonancia magnética a la cual fue sometido no habría arrojado resultados desalentadores.

“Les daré información clara. El Fenerbahçe envió a Jhon Durán a hacerse dos resonancias magnéticas. La primera no mostró resultados. Durán dijo que tenía dolor. Si un jugador dice tener dolor, los médicos y el equipo no pueden dejarlo salir al campo. Por eso recibió tratamiento”, reveló el periodista Sercan Hamzaoğlu.

Luego, Hamzaoğlu añadió: “El Fenerbahçe lo envió a hacerse otra resonancia magnética. La resonancia magnética volvió a salir bien. Los directivos del club dijeron que no era necesaria la cirugía y que la resonancia magnética salió bien dos veces. Sin embargo, el jugador también dice tener dolor. Por eso se está implementando un programa de tratamiento. Volverá al campo en cuanto el dolor remita. Esa es la situación”.

🎙 @sercanhamzaolu : "Size net bir bilgi vereyim. Fenerbahçe, Jhon Duran'ı 2 kez MR'a gönderdi. İlk MR temiz çıktı. Jhon Duran ise ağrım var dedi. Oyuncu ağrım var diyorsa doktorlar ve heyet onu sahaya süremezler. Bu yüzden tedavi uygulandı. Ardından Fenerbahçe bir kez daha MR'a… pic.twitter.com/55hxq9nTCv — FutbolArena (@futbolarena) September 11, 2025

Cabe recordar, que Jhon Durán se lesionó en la derrota 1-0 ante Benfica el pasado 27 de agosto, partido que correspondió a la vuelta de los playoffs de la Champions League. La prensa turca informó en los últimos días que el colombiano viajó a España para acelerar su recuperación y en la ciudad de Barcelona se sometió a revisión médica.

Debido a la lesión, el delantero se perdió el duelo contra Genclerbirligi y tampoco estará este domingo 14 de septiembre frente al Trabzonspor, partido que corresponde a la jornada 4 de la Superliga de Turquía. Además, tampoco fue convocado a la Selección Colombia que disputó las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas y aseguró su cupo directo al Mundial 2026.