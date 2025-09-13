Barros Schelotto sobre Montero: Su experiencia y condiciones lo llevaron hacer un partido muy bueno

Álvaro Montero debutó finalmente con Vélez Sarsfield de Argentina, tras ingresar a los 29 minutos del juego ante Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por una lesión del titular Tomás Marchiori. El colombiano mantuvo su puerta en cero y respondió con una gran atajada.

Al final del encuentro, el técnico del Fortín, Guillermo Barros Schelotto, elogió la actuación del guardameta guajiro, destacando sus condiciones y su experiencia como guardameta.

“En cuanto a Montero, entró en un partido duro, difícil, pero la experiencia que tiene, más las condiciones que tiene, lo llevaron a hacer un partido muy bueno, incluso creo que Huracán llegó en una oportunidad con un disparo fuera del área y lo resolvió muy bien”, señaló Schelotto sobre el colombiano.

Por su parte, sobre Marchiori, comentó de su lesión: “Marchiori recién tuvo esa molestia en la rodilla que no sé cómo se va a sentir mañana o el domingo. Imagino que el médico sabrá qué hacer una vez revisado mañana”.

¿Montero atajará en Copa Libertadores?

Si bien Guillermo Barros Schelotto no preciso cuánto tiempo podría estar de baja Marchiori y dejó en claro que dependerá de su revisión y evolución médica, Álvaro Montero cuenta con grandes chances de ser inicialista el próximo martes por la Copa Libertadores.

En el juego de ida de los cuartos de final del máximo certamen continental de clubes, El Fortín recibirá en el Estadio José Amalfitani a Racing de Avellaneda, en uno de los juegos más atractivos de esta instancia. El partido se disputará desde las 5:00PM, hora colombiana.