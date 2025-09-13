Supersalud anunció acuerdos de pago por 35.000 millones de pesos en cinco departamentos del país

Armenia

Desde Armenia, la delegada de la superintendencia de salud, confirmó que lograron acuerdos de pago por 35.000 millones de pesos con varias EPS en Caldas, Risaralda, Quindío, Antioquia y Tolima

Y es que en Armenia se llevó a cabo la mesa técnica de Inspección, Vigilancia y Flujo de Recursos con el fin de generar la conciliación de cartera para la red hospitalaria de Caldas, Risaralda, Quindío y Antioquia.

La superintendente delegada de entidades de aseguramiento, Paula Andrea Arenas exaltó que el resultado es muy positivo puesto que han logrado acuerdos de pago por 35 mil millones de pesos y establecieron 160 mesas en lo corrido de la jornada para solventar la situación financiera en estos cuatro departamentos.

Puntualmente con el Quindío, explicó que lograron acuerdos con la clínica La Sagrada Familia frente a la EPS SOS quien le va aperturar los servicios y con el hospital San Juan de Dios también destacó acuerdos importantes para lograr flujo de recursos.

Reconoció que la Nueva EPS está atravesando una situación muy compleja por eso están buscando estabilizar los pagos a todos los prestadores de manera regular con el fin de fortalecer el flujo de los recursos que es el epicentro de las mesas desarrolladas en Armenia.

Es importante mencionar que la Nueva EPS es la de mayor cobertura en el departamento al contar con más de 200 mil usuarios.