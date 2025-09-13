Redes sociales: de la caída de un gobierno al asesinato de un influenciador de derecha

En Hora20, una mirada a las redes sociales y a su influencia en la forma como se leen los hechos, hablaremos de emociones, de polarización, de discursos de odio y de los efectos cuando se intenta prohibir o censurar las redes sociales y las consecuencias que genera en las nuevas generaciones... hablaremos de Nepal, donde esta semana cayó un gobierno, del asesinato de un líder político conservador, de la muerte de una migrante ucraniana y de la forma como se da la conversación de estos hechos en redes sociales.

Lo que dicen los panelistas

José Carlos García, periodista, editor Multimedia de El Tiempo y consultor en temas digitales, planteó que la problemática de las redes sociales se debe analizar desde el algoritmo, “la violencia se les achaca a las redes, pero creo que el algoritmo está hecho para el efecto de burbujas de influencia. Cuando interactúo y reacciono ante contenido que reafirma los paradigmas y tendencias políticas y los odios, genuinamente paso más tiempo, interactúo más, paso más tiempo en esos ecosistemas que al final es lo que buscan ellos”.

También explicó que cuando se interactúa más con contenido ultra de cualquier orilla, eso va a deformar cómo construyo opinión, es reafirmarme y darme solo contenido que consolida mis odios, mis disgustos, mis enemistades y eso al final aumenta más mis sesgos.

Planteó que las redes tienen un rol y responsabilidades como medio público en el ecosistema de información y que debería tener una regulación, como ocurre con los medios de comunicación.

Para Norma Jimeno, consultora, columnista y licenciada en filosofía, las redes sociales son un elemento de la realidad social y política, “un elemento que llegó para incidir muchísimo, entonces solemos hablar de las redes, como eso que pasa ahí, con algo de desdén y resulta que son fundamentales. En Nepal, que censuran 26 redes, tumban un gobierno, la experiencia de estar implementando un sistema, eso es imprescindible y efectivamente la gente se comunica por ahí, es un elemento de la vida política en el sentido amplio para comunicar, para expresarse y toca tratarlo con cuidado”.

Planteó que las redes detonan movimientos y que son mecanismos de poder, “se construyen algoritmos paralelos, estamos ante el gran actor de lo político porque se pueden hacer muchas cosas. Es un elemento fuerte que moviliza protestas que tienen elementos bajo un contexto, pero que al tiempo tienen gran poder”.

Santiago Vargas, sociólogo y columnista, comentó que enmarcado en lo de Nepal, las protestas están enmarcadas en el contexto regional, “el mundo está atado a una serie de protestas similares que vienen pasando. Contrastarlo con otros casos es la diferencia entre la regulación y la prohibición de la red. En este caso, se iba a la prohibición con miras a censurar el debate público; ese fue el detonante de protesta que venían acumulando descontentos atados a corrupción”.

En el tema del caso con redes sociales y Kirk, dijo que eso tiene dos componentes particulares, “la velocidad en la que se mueven los videos del disparo, como del ataque a la mujer ucraniana, esa velocidad tiene impacto en esparcir teorías de conspiración a una velocidad mayor en la que los medios pueden hacer un ejercicio de verificación de contenido”. De otro lado, dijo que en el factor de la velocidad, aumenta la noción de shock colectivo, “con el algoritmo, como los videos se comparten tanto, el algoritmo lo que hace es esparcirlo más y eso aumenta noción del shock colectivo”.

Catalina Moreno, codirectora de la Fundación Karisma, abogada y máster en Derecho público, dijo que detrás de hechos como el de Kirk y Nepal están las complejidades de las redes sociales, “no toda la vida transcurre en redes, son un espacio de denuncia y de muchas cosas que pasan, al tiempo el gobierno las regula, algo que no está mal, no está mal en esos espacios que toca mirarlos como espacios públicos, porque es ahí donde se debate, así haya dudas sobre qué tanto influencian en la vida nuestra y quienes estamos ahí en redes”. Señaló que lo de Nepal no es un llamado a no regular, “esto no implica que sea imposible regular, pero toca tener en cuenta esa complejidad para ver qué hacemos con ellas. No son culpables de violencia política”.

Resaltó que los foros de discusión como lo que ocurre con Discord en Nepal, cumple con la premisa de internet de hace 20 años al convertirse en un espacio democratizador, “es realmente nutritivo cuando hay voces diferentes desde distintos lugares, pero no es el hecho de que en una plataforma como Discord se tomen decisiones porque necesitamos normas institucionales, pero que haya reunión y que unas persona influyan en decisiones, eso es muy importante, aunque nos hace falta esa apertura democrática”.