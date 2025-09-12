Sushila Karki: ‘Generazión Z’ tiene nueva primera ministra en Nepal

La expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal, Sushila Karki, juró como primera ministra este viernes para liderar una transición después de las protestas violentas de esta semana que obligaron a dimitir a su predecesor.

Karki, de 73 años, se convirtió en la primera mujer jefa del gobierno de Nepal y en principio dirigirá el país durante seis meses hasta la celebración de elecciones legislativas.

La magistrada tomó posesión del cargo en una ceremonia ante el presidente Ram Chandra Paudel y un reducido grupo de invitados, tras una semana de caos en este país del Himalaya.

“¡Felicidades! Le deseamos éxito a usted y al país”, dijo a Karki el jefe de Estado, tras la ceremonia de juramento, trasmitida por la televisión estatal.

“Me comprometo a ser leal a la nación y al pueblo, a cumplir la ley y desempeñar mis deberes con honestidad y sinceridad”, declaró en su juramento, en una ceremonia televisada a nivel nacional.

Figura de consenso entre los líderes del movimiento juvenil “Generación Z”, que ha encabezado las recientes protestas en el país, Karki fue elegida tras imponerse como la opción más respaldada en las votaciones internas de esa plataforma en línea.

Este país de 30 millones de habitantes está convulsionado después de que las autoridades reprimieran rudamente las protestas contra la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales y contra la corrupción.

Al menos 51 personas murieron durante las protestas, que comenzaron el lunes, informó la policía este viernes en su último balance.

KP Sharma Oli, de 73 años y líder del Partido Comunista, anunció su dimisión como primer ministro el martes y todavía se desconoce su paradero.

¿Quién es Sushila Karki?

La expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal Sushila Karki, de 73 años, se convertirá en la primera mujer en encabezar un Gobierno en el país, tras ser designada primera ministra interina con el respaldo de la autodenominada “Generación Z”, el movimiento juvenil que forzó la caída del anterior Ejecutivo en menos de 24 horas.

Nacida en el distrito oriental de Morang, Sushila Karki presidió el Tribunal Supremo de Nepal entre julio de 2016 y junio de 2017, tras una trayectoria en la que destacó por su actuación en casos de corrupción. Se formó en Derecho en la Universidad Hindú de Benarés (Varanasi, India), donde inició su vínculo con el Congreso Nepalí, partido de orientación socialdemócrata.

De regreso a Nepal ejerció como abogada y en esa etapa conoció a su futuro esposo, el activista del Congreso Nepalí Durga Prasad Subedi. En 2009 fue designada jueza ad hoc del Tribunal Supremo, cargo al que accedió de forma permanente un año después, hasta llegar a la presidencia de la corte en 2016.

Durante su mandato impulsó sentencias de fuerte impacto político, como la condena por corrupción de un ministro en funciones o el fallo que reconoció a las mujeres el derecho a transmitir la ciudadanía nepalí a sus hijos, un derecho que hasta entonces estaba limitado a los hombres.

Su gestión no estuvo exenta de controversias: en 2017, una moción de censura impulsada por el Congreso Nepalí y el Partido Comunista-Maoísta buscó apartarla del cargo por supuesta intromisión en competencias del Ejecutivo, aunque la medida fue finalmente revocada y el caso archivado poco antes de su jubilación.

El apoyo de Karki entre la sociedad civil, que vio en la jueza un símbolo de imparcialidad, y de actores internacionales como Human Rights Watch, la convirtió en una figura que gozaba de cierta independencia respecto a la tríada política tradicional de Nepal.