Charlie Kirk: Trump asegura que detuvieron al asesino del activista

“Tenemos a la persona que creemos que es la que estamos buscando, creo que, con un alto grado de certeza, lo tenemos bajo custodia”, dijo Trump. (foto: Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images) / The Washington Post

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que el sospechoso de haber matado al activista de extrema derecha Charlie Kirk fue detenido, al cabo de una intensa búsqueda.

“Alguien muy cercano a él lo entregó”, dijo Trump en una entrevista en vivo con Fox News.

Un ataque a la libertad de expresión

A los 31 años, Kirk era una figura relevante de la derecha estadounidense.

Gracias a sus millones de seguidores virtuales y a su organización juvenil Turning Point USA, con sedes en más de 800 campus estadounidenses, fue un aliado cercano del presidente Trump.

Su mantra era “combatir el adoctrinamiento de las ideas de izquierda en el ámbito académico” y así recorrió campus de todo el país para debatir con estudiantes, a menudo mucho más jóvenes que él.

Era cristiano nacionalista y férreo defensor de la familia tradicional. Se ganó numerosos enemigos que lo acusaban de homófobo, o de racista, por decir cosas como que no confiaba en un piloto negro, y de antisemitismo, al acusar a “donantes judíos” de financiar el “marxismo cultural”.

Incluso en este campus de Utah, una de las regiones más conservadoras del país y cuna de la religión mormona, varios estudiantes entrevistados por la AFP consideraron sus discursos “peligrosos”, al tiempo que condenaron su asesinato.

Pero en internet la historia es diferente, opina Dave Sanchez, quien publicó un video en Instagram de estudiantes rezando por Kirk inmediatamente después del ataque.

“Generó mucho cariño y reacciones positivas, pero también recibí comentarios dañinos que decían que Charlie se lo merecía”, dice consternado.

“Charlie se ha convertido en un mártir de la libertad de expresión”, señala Carson Caines, un estudiante de informática que dice haber forjado su conciencia política a través de sus videos.

“¿Qué palabras justifican que alguien reciba un disparo en el cuello?”, pregunta.

El arma del ataque

El arma presuntamente utilizada en el asesinato del activista ultraconservador estadounidense, identificado por los medios como un Mauser de calibre .30-06, es un rifle de cerrojo utilizado habitualmente por los cazadores y con un origen militar.

Según la armería Blackrecon, ese calibre es uno de los más “emblemáticos y longevos” en la historia de las armas y una elección “confiable” en campos de batalla, cacerías y deportes de tiro por su versatilidad y potencia.

Conpactum, dedicada a la compra y venta de armas de segunda mano, apunta que ese calibre de munición fue desarrollado en 1906 por el Ejército de Estados Unidos como reemplazo del calibre .30-03 y ha sido utilizado desde entonces en una gran variedad de armas, que incluyen rifles de caza y de combate.

A pesar de esto, las autoridades no han identificado públicamente todavía el arma con el que el miércoles 10 de septiembre se disparó y mató a Kirk en un acto al aire libre en un campus universitario de Utah.