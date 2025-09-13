“No hemos tenido respuesta”: Gobernación de Cundinamarca sobre recursos en la vía al Llano.

Cundinamarca

Ante el reciente anuncio de la concesión de l a vía al Llano, Coviandina, de que se habilitará la variante este lunes 15 de septiembre , el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, insistió al Gobierno Nacional que se ponga una fecha para la inversión económica que necesita esta vía.

“Es necesario insistir en que las inversiones por parte del Gobierno Nacional sobre el corredor no dan espera. A la fecha, no hemos tenido respuesta”, escribió en su cuenta de X.

El mandatario regional también pidió a la concesionaria que se informe cuál será el plan para manejar el movimiento en masa que se viene presentando en la zona y si se hará una conducción de aguas para evitar que siga sucediendo estas situaciones.

“Que no nos vaya a pasar que la vía alterna no funcione y que no sepamos tampoco aún qué hacer del todo para mitigar el impacto de la remoción de masa”, indicó Rey.

Para el gobernador que esta contingencia siga ocurriendo es inaceptable debido a l as millonarias pérdidas económicas y a la ausencia de combustible que ya viven algunos municipios del departamento del Meta.

“Como vamos pareciera que esta es una tragedia de nunca acabar y no existe, a la fecha, un plan o estrategia para enfrentar esta amenaza a la competitividad”, rechazó el mandatario.