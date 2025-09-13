Hay fecha de inicio para el paso vehicular por la variante de la vía al Llano

Se cumple una semana desde que la vía al Llano se encuentra cerrada debido a los derrumbes que han ocasionado diferentes contingencias en este importante corredor, que conecta el centro del país con la región de la Orinoquía.

La concesión encargada de esta vía, Coviandina, informó que este lunes 15 de septiembre iniciará el Plan de Contingencia Operativa para la movilidad vehicular por la variante de la vía antigua al Llano, entre el km18+340 y el k19+980.

“Fue necesario ajustar el plan de obras, ejecutando mayor cantidad de saneos y reemplazos de material e instalar el pavimiento en la totalidad de la variante de 680 metros, con el fin de permitir la circulación de todos los vehículos incluyendo los de carga pesada hasta 52 toneladas más tolerancia”, explicó Coviandina en un comunicado de prensa.

De forma progresiva y en tres fases se hará el paso por este corredor el próximo 15 de septiembre.

Fase 0:

1. Paso de vehículos represados en el sector de Abasticos sentido Villavicencio – Bogotá.

2. Paso de vehículos represados en el sector El Uval en sentido Bogotá – Villavicencio.

3. Paso de vehículos represados en el Anillo Vial de Villavicencio y los demás que se encuentren entre el k25+000 y el k86+000.

Nota: Durante esta fase se permitirá la circulación de los vehículos de la región que aparezcan en los listados entregados por las Alcaldías Municipales (movilidad local).





Fase 1:

Una vez finalizada la fase 0 que podría tardarse entre uno (1) o dos (2) días, se permitirá el paso al transporte público de pasajeros y el resto de la carga pesada que salga de ambas capitales.

Fase 2:

Esta incluye la totalidad de los vehículos y estará supeditada a la definición de los tiempos de paso en cada sentido de circulación por el sitio de la variante, con base en la experiencia de los días anteriores; esta podrá tomar uno (1) o dos (2) días después de la fase 1 dependiendo de los resultados de la operación.

Coviandina precisó que no se permitirá el paso de vehículos con sobre preso ya que se podría dañar la superficie, por lo que se estarán realizando operativos de control especialmente en inmediaciones a la estación de pesaje Alto de la Cruz y sus alrededores.