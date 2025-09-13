Luis Javier Suárez no para de hacer goles: Así le dio el triunfo a Sporting en la Liga de Portugal

Luis Javier Suárez sigue dulce con el gol. Luego de haberle marcado cuatro a Venezuela con la Selección Colombia, en la que puede ser una de las mejores presentaciones individuales de un futbolista con el combinado nacional, el samario regresó a su club y volvió a marcar.

El delantero de 27 años fue alineado como titular en el juego en el que Sporting visitó a Famalicao por la fecha 5 de la Liga de Portugal. El técnico, Rui Borges, no le dio descanso tras haber tenido un largo viaje entre semana y cumplir apenas unas sesiones de entrenamiento.

Así fue el gol de Luis Suárez con Sporting de Lisboa

Si bien no tuvo un partido tan destacado y fue poco participativo, con apenas 13 pases en los 88 minutos jugados, fue el encargado de darle el triunfo a su equipo, que inició perdiendo al minuto 17 con la anotación de Gustavo Sa para los locales. El empate lo convirtió Pedro Gonçalves al 22′ tras pase de Geovany Quenda.

Ya en el segundo tiempo, al minuto 65′, se presentó la acción del gol del colombiano. Tras una serie de rebotes, el balón le quedó a Pedro Gonçalves, quien sobre el límite descargó por la derecha para el colombiano y, de primera intención, la mandó a guardar entre el palo y el arquero con un remate rasante.

Ese fue el único remate al arco del samario en todo el partido, pero al final decisivo para que Sporting sume otros tres puntos y se mantenga en el segundo puesto de la tabla con 12, por detrás de los 15 que tiene Porto, líder del campeonato.

Por su parte, fue la tercera anotación de Suárez en seis partidos jugados con el Sporting, ya que le había marcado doblete al Arouca. Asimismo, cuenta con 2 asistencias, por lo que su participación directa ha sido en 5 anotaciones.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Suárez?

Sporting volverá a tener acción el jueves 18 de septiembre, una vez se mida contra el Kairat Almaty de Kazajistán por la fecha 1 de la fase de liga de la Championes League, en suelo portugués.

Posteriormente, tendrá compromiso en liga de Portugal el lunes 22 de septiembre frente al Moreirense.