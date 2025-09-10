Luis Javier Suárez tras sus históricos 4 goles: “Es un sueño, esperaba esta oportunidad hace mucho”

Luis Javier Suárez fue la gran figura de la Selección Colombia en el triunfo 3-6 sobre Venezuela en Maturín, en el último juego del combinado nacional en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El samario anotó cuatro goles, con los cuales la Vinotinto dijo adiós a su sueño mundialista.

Suárez, hoy delantero del Sporting Lisboa de Portugal, aprovechó con creces la oportunidad que le dio el técnico Néstor Lorenzo como titular de Colombia. El póquer de Suárez es una cifra histórica para cualquier jugador con la Selección.

¿Qué dijo Luis Suárez al final del partido?

Una vez terminado el juego, Luis Suárez reconoció que fue una noche soñada para él y añadió que se encontraba a la espera de esta oportunidad en la Selección Colombia desde hace mucho tiempo, algo que sin duda supo aprovechar de gran manera.

“Estoy muy contento por la oportunidad, por la victoria de nuestro equipo y muy feliz en lo individual. Es un sueño, esperaba esta oportunidad desde hace mucho tiempo. Hoy se me ha dado y supe aprovecharla”, comentó el jugador de 27 años.

Sobre sus expectativas con la Selección Colombia, manifestó: “hay que comenzar a creerlo, hay que tener al país unido. Tenemos un equipo para grandes cosas”.