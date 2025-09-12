Rafael Dudamel podría dejar el Pereira para dirigir a Venezuela: Revelan contundente información

Así fue la tensa discusión entre Rafael Dudamel y un periodista, tras la derrota del Pereira en Liga / Colprensa

Luego de lo que fue la goleada 3-6 contra Colombia, que desembocó en la eliminación del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Federación Venezolana de Fútbol decidió despedir al técnico argentino Fernando Batista. La directiva trabaja desde ya en un nuevo entrenador, buscando comenzar un proyecto ganador que los lleve a la Copa del Mundo del 2030.

Según han informado medios venezolanos en las últimas horas, la Vinotinto ha puesto sus ojos en Rafael Dudamel, exportero de la selección, con paso importante en los equipos juveniles y actualmente al frente del Deportivo Pereira.

¿Cómo podría dejar el Pereira Rafael Dudamel?

Según informó el periodista venezolano José Pineda, Rafael Dudamel tiene una cláusula en su contrato que le permitiría dejar al Deportivo Pereira en caso de que lo contactara la selección de su país.

¡Oído al tambor! 🇻🇪👀



Rafael Dudamel tiene una CLÁUSULA de salida con el Deportivo Pereira en caso de que la selección de Venezuela llegará a contactarlo.



Es decir, que a pesar de que hoy sea entrenador de un club no impide que pueda tomar el cargo de la Vinotinto. pic.twitter.com/RuQ0rRWOtk — Jose Pineda (@Josepinedam6) September 11, 2025

El mismo periodista informó que Dudamel es una de las grandes opciones, pero no la única. La directiva de la Vinotinto también contemplaría dos nombres de entrenadores extranjeros, ambos argentinos: Ricardo Gareca y Gerardo Martino.

Segundo ciclo en Venezuela

De concretarse, sería el segundo periodo de Rafael Dudamel al frente de la selección venezolana, la cual dirigió entre los años 2016 y 2020, en las Eliminatorias a Rusia 2018 y parte del proceso a Qatar 2022. Su principal éxito como técnico en su país se dio con la selección Venezuela Sub-20, con la cual fue subcampeón del mundo en Corea del Sur 2017.

Sus grandes éxitos como entrenador los ha conseguido dirigiendo en el fútbol colombiano, donde fue campeón de la Liga 2021-II, con el Deportivo Cali, y de la Liga 2024-I, con el Atlético Bucaramanga.