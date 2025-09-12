Prográmese acá | Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga: fecha, hora y cómo seguir

Atlético Bucaramanga viajará a Medellín para enfrentarse con Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 11 de la Liga Colombiana. Ambos equipos buscan obtener los tres puntos para ascender en la tabla y mejorar su posición.

Le puede interesar: Así quedó Millonarios en la tabla de posiciones de la Liga colombiana tras triunfo sobre Pasto

Así quedó la tabla de posiciones luego de cerrar la fecha 10

⚽📋 ¡Conoce la 𝗧𝗮𝗯𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗣𝗼𝘀𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 tras finalizar la 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟏𝟎 de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025!#LoDamosTodo pic.twitter.com/OwOQoJN5gg — DIMAYOR (@Dimayor) September 8, 2025

Así llega Nacional al compromiso

En la fecha 10 se jugaron los clásicos del fútbol colombiano. Nacional igualó (3-3) con el Poderoso, siendo este uno de los partidos más emocionantes de la jornada.

De las últimas cinco fechas, Nacional ha registrado tres empates y dos victorias, lo que lo ubica en la quinta casilla con 17 unidades, los mismos puntos que tiene el Bucaramanga.

Así llega Bucaramanga al compromiso

El Leopardo se quedó con el triunfo frente a Alianza (3-1). El equipo visitante terminó el partido con 10 hombres en el terreno, luego de que el jugador Wiston Fernández viera la tarjeta roja al minuto 45+2.

Hasta el momento, Bucaramanga se posiciona en el cuarto puesto de la tabla con 17 puntos, los mismos que Nacional, Llaneros y Tolima.

Último antecedente

La última vez que ambos equipos se enfrentaron directamente fue el pasado 28 de marzo en el estadio Departamental José Americo Montanini, partido que correspondió a la fecha 4 de la Liga Colombiana 2025-I.

Lea también: Junior vs. Equidad boletas: esto vale ir al Metropolitano para ver el partido de Liga Colombiana

Atlético Bucaramanga se impuso 2-0 en casa, gracias a los goles de Luciano Pons, al minuto 40, y Jhon Vásquez, al 87. Mientras que Nacional terminó con un hombre menos, tras la expulsión de Juan Zapata al finalizar la adición del segundo tiempo.

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se jugará este sábado 13 de septiembre desde las 8:30 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este duelo a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.