ICBF adelanta intervención en hogar privado por presunto exceso de la fuerza por parte de la policía

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adelanta junto a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, una intervención en un hogar infantil que administra una congregación religiosa contratada por el estado a nivel distrital, la cual se encuentra ubicada en el barrio las cruces en Bogotá.

Allí, al parecer, luego de presentarse una pelea entre menores que están dentro de la institución, la policía del cuadrante intervino en esta situación, sin embargo, denuncian que lo hicieron con un uso desproporcionado de la fuerza.

En ese sentido, el Bienestar Familiar, reiteró que cualquier intervención policial en escenarios donde se encuentren niños, niñas y adolescentes debe realizarse en el marco de la Policía de Infancia y Adolescencia, conforme lo establece la ley, que dispone que las actuaciones de la Fuerza Pública en estos contextos se adelanten a través de su cuerpo policial especializado.

El Instituto asegura que actuará con toda la firmeza junto con los entes de control para esclarecer esta situación.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro, también se pronunció sobre este hecho, indicando que las menores en cuestión, “son víctimas de violencias intrafamiliares de todo tipo, y llegan allí como víctimas de violencia; y que jamás las víctimas deben ser encarceladas y menos, si son menores de edad.”

Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación activó una mesa de diálogo en la que solicitó que se activara inmediatamente las rutas de sanidad para realizar las valoraciones correspondientes, espacio en que también se llegó a acuerdos cómo:

El ICBF interpondrá una denuncia penal por el presunto uso excesivo de la fuerza.

Verificar si hay lugar a un proceso sancionatorio contractual y la operación administrativa del hogar.

Asegurar la prestación del servicio , la activación de la ruta de sanidad y facilitar la comunicación con las familias, a cargo de un equipo del Bienestar Familiar.

, la activación de la ruta de sanidad y facilitar la comunicación con las familias, a cargo de un equipo del Bienestar Familiar. El hogar cesará la práctica irregular de hacer llamados a la Policía Nacional en este tipo de eventos.

El ente de control avanzará con el seguimiento al restablecimiento de derechos de cada una de las niñas y adolescentes involucradas en este suceso.