Policía de Bolívar promueve campaña contra explotación sexual a niños, niñas y adolescentes

Mompox es epicentro de los operativos y de visitas puerta a puerta

Policía de Bolívar

Policía de Bolívar

La Policía Nacional en Bolívar en el marco de la estrategia seguros, cercanos y presentes adelanta operativos para mitigar el flagelo del abuso, trata y turismo de explotación sexual infantil y de mujeres.

Uniformados de la institución sensibilizan a propios y turistas sobre la importancia de denunciar comportamientos que afecten y vulneren la integridad de los menores de edad.

Son 15 los uniformados, entre documentólogos, investigadores e inteligencia policial, entre otros, que realizan controles masivos en establecimientos, parques y zonas populosas del municipio de Mompox para evitar delitos como explotación y turismo sexual infantil.

“Estas intervenciones van contra el ejercicio de la explotación sexual comercial, a través de registro a personas y consulta de antecedentes, tendremos personal especializado de policía judicial de infancia y adolescencia, documentólogos para verificar la legalidad de los documentos”, dijo el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante departamento de Policía Bolívar.

Los uniformados realizan operativos, controles y acompañamiento, con el firme compromiso de vigilar y luchar por el bienestar de niños, niñas, adolescentes y mujeres para que no sean víctimas de los delitos de explotación sexual.

“La estrategia está integrada por operativos, actividades y controles que permitan normalizar, llevar seguridad y tranquilidad a residentes y visitantes de dicha población”, añade el alto oficial.

También llegan con perifoneo mediante megáfono y parlantes con el fin de reproducir mensajes de prevención con relación a la trata de personas y turismo de explotación sexual. Además de la sensibilización a locales y turistas mediante volantes, explicando los delitos asociados a esta actividad.

La estrategia lidera por la Seccional de Protección y Servicios Especiales, a través del grupo de infancia y adolescencia y protección al turismo, tiene como nombre ‘Ojos en todas Partes’: consiste en destacar las actividades encaminadas a prevenir y contrarrestar la trata de personas en zonas turísticas de Bolívar.

Tu contenido empezará después de la publicidad