Directora del ICBF aclara denuncia sobre ofrecimientos personales a víctimas de abuso en Bogotá

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, respondió en exclusiva a Caracol Radio, a las acusaciones de una de las madres de una menor víctima de abuso sexual en el hogar infantil parque el Canadá, ubicado en la localidad de San Cristóbal en Bogotá, sobre las que al parecer, la funcionaria había realizado ofrecimientos de carácter personal a la tutora de la niña una vez se conoció el caso.

Astrid aseguró que se trata de un acto de manipulación por parte de los abogados de la madre, pues luego de ofrecerle el debido acompañamiento psicosocial, sus defensores no le permitieron recibirlo porque le iba a “dañar la demanda” por lo ocurrido, y, por el contrario, jamás se le pidió su silencio frente a los hechos y respaldaron su denuncia.

“Nosotros le explicamos que de ahí para atrás demandarán todo lo que quisieran, pero que en ese momento, en esa crisis en la que se encontraban, pues deberían aceptar algún tipo de apoyo psicosocial, público y privado, lo que quisieran”, dijo la directora.

Adicionalmente, la pareja de la madre de la menor, manifestó que tenían varios problemas para cubrir algunos gastos, a lo que la directora del ICBF les habló sobre los apoyos que tiene el Estado para las madres de menores de 5 años.

“Si tenían cualquier temor de recibir algo del Estado, porque los abogados no los dejaban, lo gestionaría yo personalmente con el sector privado, que no íbamos a dejarla sola (…) aclarando todo el tiempo en papel, que ninguno de los apoyos que necesitara en su vida personal, social, familiar, frente a otras situaciones, condicionaba la demanda”, indicó.

Lo que ofreció, de acuerdo a sus declaraciones, son las ayudas y subsidios que tiene el Departamento de Prosperidad Social, seguridad, entre otros.

¿Le ofreció un viaje a la madre de la menor a cambio de su silencio?

Según la funcionaria, la madre de la niña comentó que se sentían amenazados por que sujetos en moto los seguían constantemente, haciéndolos sentir inseguros, por lo que se les ofreció tramitar garantías para su seguridad en un lugar en el que estuvieran a salvo.

Textualmente aseguró: “En ese momento, nosotros le preguntamos: ¿cuál es el lugar donde tú te sientes segura? Es decir, dónde puedas estar con tu niña, porque sentía que las motos que le llegaban a la casa le generaban riesgo. Y ahí le preguntamos, ¿dónde pasas tú vacaciones o dónde vas cuando vas en diciembre con tu familia? Entonces ahí nos contaron que no han podido pagar el arriendo, que tampoco tenían a dónde ir, entonces dijimos, si ustedes tienen un lugar seguro nosotros tramitamos el tema de seguridad con la UNP, si se sienten muy amenazados entonces nos avisan cuál es su lugar seguro y yo pienso que la palabra “viaje” se deriva de esa búsqueda un lugar donde ellos se sintieran seguros.”