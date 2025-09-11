Se adecúa vía antigua como variante en la ruta Bogotá-Villavicencio, donde continúan los cierres

Bogotá D. C.

Continúa el cierre total de la vía Bogotá-Villavicencio a raíz de los deslizamientos que se presentaron sobre el kilómetro 18 de la ruta, a la altura del municipio de Chipaque.

La Concesionaria Vial Andina (Coviandina) avanza en los trabajos de adecuación de la vía antigua como un paso alterno para este tramo de la carretera, entre el k18+340 y el k18+980.

La entidad informó que hay más de 60 personas desarrollando estas labores con maquinaria pesada durante las 24 horas del día.

Las actividades para conformar la variante iniciaron el pasado miércoles 10 de septiembre. Todavía no hay una fecha establecida para la reapertura de la vía.

El paso en el sector se permitiría de manera controlada con pasos alternos y horarios establecidos en el Plan de Contingencia Operativa – PCO.

El director de Operación de Coviandina, Fernando Castillo, aseguró que están “dentro del plazo de tiempo establecido para habilitar la variante”.

Agregó que esperan “dar la buena noticia de poder culminar estos trabajos para empezar a evaluar las estrategias de metodología para hacer los pasos alternados por el sector, tal como indicó el gobernador Jorge Rey”.

Las labores que se encuentran desarrollando en la vía antigua son:

Adecuación de cunetas y laterales

Rocería y poda

Lavado y sellado de grietas

Estabilización granular en puntos críticos

Perfilado de taludes

Renivelación de la vía

Ampliación de calzada y empalmes en K18+400 y en el K19+000

Coviandina recuerda que la autoridad de tránsito controla el paso exclusivo de vehículos de las zonas en las que inicia y termina la vía.

Castillo, director de Operación de la entidad, recomendó a los usuarios del corredor “hacer uso de las vías alternas que se han planteado en comunicaciones anteriores, pero estamos centrando todos los esfuerzos en poder tener esta variante en el menor tiempo posible”.