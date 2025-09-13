Continúan desplazamientos en Arenal, sur de Bolívar: ELN obligó a habitantes de una vereda a salir

Cartagena

Continúan los desplazamientos forzados en el municipio de Arenal, sur de Bolívar. Caracol Radio conoció que recientemente habitantes de la vereda La Cañada perteneciente al corregimiento de San Agustín, fueron obligados por presuntos integrantes del ELN a salir de sus casas y dejar todas sus pertenencias.

Con este reciente desplazamiento son más de mil personas que se encuentran en el casco urbano de Arenal tras salir de sus parcelas desde hace 12 días, la mayoría de ellas están concentradas en el polideportivo, escenario que fue habilitado como albergue.

“El desplazamiento continúa porque hacen tres o cuatro días los habitantes de la vereda La Cañada que hace parte del corregimiento de San Agustín, también fueron obligados a desplazarse hasta la cabecera. Es precaria la situación te imaginas tener más de 500 personas aglomeradas en un polideportivo. La alcaldía ha tratado de hacer lo mejor posible para que ellos no se sientan tan mal en ese sitio, gracias a Dios, algunos tienen familia acá en la cabecera y han optado por irse donde sus familiares”, expresó Wilman Pacheco, coordinador de la mesa de participación de víctimas de la población.

El líder social teme que para los próximos días se presenten más desplazamientos ya que presuntamente, integrantes de este mismo grupo armado al margen de la ley estarían presionando a habitantes de otras veredas a salir de su territorio.

“Lo que se rumora es que el ELN continúa presionando a los habitantes de la zona alta, a otras veredas como Mina Cielo, Barahonda, Muelas, Soya, La Dorada y Unión Dorada, a que se desplacen, pero al parecer la gente no quiere porque no hay condiciones para para salir, para dejar abandonadas sus tierras, enseres, animales y cultivos. Hay gente que no han querido salir pues ya se han dado cuenta cómo están los que se encuentran acá en la cabecera”, narró.

Los desplazamientos serían un mecanismo de presión del ELN para enviar un mensaje al Gobierno de militarizar esa zona y contrarrestar la arremetida del Clan del Golfo.

“Han contado algunos líderes que ellos necesitan que el Gobierno militarice para que pueda contrarrestar la arremetida del Clan del Golfo que son los que están disputando EL territorio con el ELN”, manifestó.

La Mesa de Participación de Víctimas de Arenal, sur de Bolívar, hacer más presencia en el territorio, especialmente en las veredas y corregimientos ubicados en la parte alta de la Serranía de San Lucas, a tres o cuatro horas del casco urbano.