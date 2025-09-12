Corte fija audiencia preparatoria previa al juicio contra ministro Armando Benedetti por caso FONADE

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Armando Benedetti. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Joel_Gonzalez

JUSTICIA

La Sala Especial de Primera Instancia programó para el lunes 15 de septiembre a las 4:15 de la tarde la audiencia preparatoria del juicio en contra del actual ministro del Interior, Armando Benedetti.

A Benedetti se le investiga por un presunto tráfico de influencias en el denominado caso FONADE.

El caso se remonta a presuntas irregularidades en la asignación de contratos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

De acuerdo con la investigación, Benedetti cuándo fue congresista, habría favorecido a la Sociedad Cameral de Certificación Digital (Certicámara S.A.), una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá especializada en firmas digitales.

Esta empresa habría sido beneficiada, gracias a la intervención de Benedetti, con la adjudicación del contrato número 2017865, fechado el 1 de agosto de 2017, cuyo valor ascendía a 1.065 millones de pesos.

Cabe resaltar que Benedetti Villaneda tiene siete procesos en la Sala De Instrucción. En cuatro de ellos ya se avanzó a apertura formal y otros tres siguen en indagación.

Caso Fonade

El caso de corrupción FONADE consistió en una serie de contratos amañados que se suscribieron en esa extinta entidad con la mediación de congresistas.

Estos hechos de Fonade ocurrieron entre el último semestre de 2016 y el segundo de 2017, cuando excongresistas entre ellos Bernardo ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile Fayad, de manera indebida, utilizaron, al parecer, la influencia derivada de sus cargos en Fonade para adjudicar contratos de interventoría a Richard Kamal Nader Ordosgoistia y Jorge Iván Henao Ordóñez —gerente de la Unidad de Desarrollo Territorial de Fonade entre 2016 y 2017—, para ejecutar labores de construcción en apartamentos de Vivienda de Interés Social.