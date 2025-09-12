Liverpool no olvida a Luis Díaz: esto dijo Arne Slot del colombiano y su nivel en Bayern Múnich

En Liverpool aún quedan recuerdos del colombiano Luis Díaz. La figura del equipo la temporada pasada dejó huellas en la ciudad y en rueda de prensa Arne Slot habló sobre el gran arranque que ha tenido Lucho en el fútbol alemán, tras su pase a Bayern Múnich.

Slot fue un DT muy importante en la carrera del colombiano, potenció su rendimiento y lo probó en varias posiciones del frente de ataque, escenarios en los que Luis Díaz destacó y pudo mostrar su talento en las canchas. En futbolista logró ser el segundo goleador del equipo con 13 anotaciones.

Luis Díaz ist angekommen! Seine ersten Wochen beim #FCBayern ❤️🤍



Hier geht’s zum Clip: https://t.co/MfCY7n2uxx 📹 pic.twitter.com/5J3oyyO6QU — FC Bayern München (@FCBayern) September 7, 2025

¿Qué dijo Arne Slot sobre Luis Díaz?

El seleccionador neerlandés recordó a dos jugadores que salieron en este reciente mercado de fichajes, mencionando: “Creo que eso es otra cosa positiva. No solo Harvey, sino también Luis Díaz y su gran arranque en el Bayern de Múnich”.

Luis Díaz ha jugado cuatro partidos oficiales con Bayern, por todos los torneos disputados, dos por la Bundesliga, la final de la Supercopa Alemana y la Copa de Alemania. En los que ha anotado tres goles y acumula dos asistencias.

“Se está adaptando de maravilla. Es muy intenso. Rebosa energía y entusiasmo. Simplemente, tiene muchas ganas de jugar al fútbol”, indicó Arne Slot. Sin duda el arranque del colombiano ha dejado muy buenas sensaciones de cara a la temporada exigente que se viene.

También hizo referencia a todo el trabajo que realizaron los deportistas en el club inglés, destacando como llegan sus exjugadores a los otros equipos. “Es un gran elogio para nuestro equipo de rendimiento y la gente que trabaja aquí, cada vez que un jugador se marcha - Tyler Morton también en el Lyon, lo que demuestra cómo llegan jugadores a otros clubes”.