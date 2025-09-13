Así quedó la tabla de goleadores de la Bundesliga tras nuevo gol de Luis Díaz con Bayern Múnich

Terminada la doble fecha FIFA, Luis Díaz regresó al Bayern Múnich y lo hizo marcando, en lo que fue la goleada 5-0 sobre Hamburgo. Si bien se pensaba que podía tener minutos solo en el segundo tiempo, ante el largo viaje que tuvo que realizar, el guajiro salió como titular y tuvo una actuación destacada.

En general, todo el equipo estuvo a la altura de lo que representaba un duelo ante un rival de menor envergadura. Inició abriendo el marcador Serge Gnabry con un gran remate (3′), luego fue Aleksandar Pavlović el que concretó una gran acción colectiva al 9′ y el 3-0 parcial lo convirtió Harry Kane de penal al 26′.

¿Cómo fue el gol de Luis Díaz?

Antes del minuto 29, el guajiro recibió una falta lejos del área por parte de William Mikelbrencis. Joshua Kimmich cobró rápido y descargó para el colombiano, quien probó sacando un remate y este se desvió en el camino en la pierna de un defensor, descolocando al arquero Daniel Heuer, quien ya se había jugado hacia su lado izquierdo.

¡ATENCIÓN COLOMBIA! Remate de Lucho Díaz, desvío en Luka Vuskovic y CUARTO GOL de Bayern Munich ante Hamburgo.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/sdbbygKirH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2025

Lucho salió sustituido al minuto 76 y le dio paso a Sacha Boey. Terminó con una calificación, según SofaScore de 7.7, además de realizar 3 remates al arco, completar el 81% de pases, entre otros buenos números.

Le puede interesar: ¿Cómo regresó Luis Díaz al Bayern Múnich tras su paso por la Selección Colombia? Esto dijo el DT

Así quedó la tabla de goleadores de la Bundesliga

Este fue el quinto partido oficial del extremo de 28 años con el equipo alemán y ya contribuyó directamente en seis anotaciones, con 4 goles y 2 asistencias. Sin embargo, esta fue su tercera anotación a nivel de liga, ya que el primero fue por la Supercopa de Alemania.

Lucho le marcó al Leipzig, en el estreno de la Bundesliga, y le había convertido al Augsburgo, antes de ir a la Selección Colombia para la doble jornada Eliminatoria.

Lea también: Liverpool no olvida a Luis Díaz: esto dijo Arne Slot del colombiano y su nivel en Bayern Múnich

Díaz, en la tabla de máximos anotadores de la Liga de Alemania, comparte el tercer cajón con otros cinco jugadores que tienen tres anotaciones, como Can Uzun, Fisnik Asllani, Ilyas Ansah, Michael Olise y Patrik Schick. El escalafón es liderado por Harry Kane, con 5.