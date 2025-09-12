¿Cómo regresó Luis Díaz al Bayern Múnich tras su paso por la Selección Colombia? Esto dijo el DT

Director técnico del Bayern Múnich revela detalles sobre el estado de salud de Luis Díaz / Composición: Caracol Radio

Luis Díaz aterrizó en territorio alemán luego de disputar las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, en donde la Selección de Colombia consiguió su boleto directo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputará desde el próximo 9 de junio hasta el 11 de julio.

¡𝗡𝗢𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝗩𝗔𝗔𝗔𝗔𝗠𝗢𝗢𝗢𝗢𝗦𝗦𝗦𝗦 𝗔𝗟 𝗠𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟! 🤩🤩🤩🤩🤩



𝗘𝘀𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 de 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘁𝗮 en la 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 👏👏👏👏👏👏



𝗢𝗯𝗷𝗲𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗱𝗼 ☑️#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/naCK4bimny — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 5, 2025

El colombiano fue titular en los dos compromisos con la Tricolor y ahora se prepara para disputar su próximo partido con el Bayern Múnich de Alemania. Pese a que la Selección había asegurado su cupo a la Copa del Mundo y se esperaba que el guajiro pudiera descansar, terminó jugando 87 minutos en Maturín, pues estaba buscando un gol que le permitiera igualar a Lionel Messi como el goleador de las Eliminatorias, algo que no llegó.

Con casi los 180 minutos jugados, había preocupación sobre su estado físico para regresar al club alemán. Sin embargo, Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, reveló un parte de tranquilidad.

¿Qué dijo Vincent Kompany sobre Luis Díaz?

El técnico del Bayern Múnich habló con la prensa alemana previo al duelo contra el Hamburgo por la tercera fecha de la Bundesliga. Kompany fue consultado principalmente por el estado físico de sus jugadores luego de la pausa de las eliminatorias.

Su respuesta fue corta y contundente, dejando en claro que el colombiano Luis Díaz no tendría ningún problema tras su primera fecha FIFA siendo jugador del equipo alemán: “Todos los jugadores han regresado en forma y sin lesiones después de sus apariciones con las selecciones nacionales”, afirmó

¿Cuándo vuele a jugar Luis Díaz?

El Bayern Múnich se enfrentará este sábado 13 de septiembre con Hamburgo por la tercera fecha de la Bundesliga, en el estadio Allianz Arena, a partir de las 11:30 de la mañana (hora Colombia). Gracias al buen desempeñó que ha demostrado el guajiro en los anteriores partidos vistiendo la camiseta de los Bávaros, se espera que sea titular en este encuentro para que siga sumando más goles.