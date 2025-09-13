Luis Díaz sigue en racha goleadora con el Bayern Múnich: así fue su gol en paliza al Hamburgo

Luis Díaz dijo presente en el marcador en la goleada parcial del Bayern Múnich sobre el Hamburgo, por la tercera fecha de la Bundesliga. El extremo guajiro anotó el cuarto del partido y el cuarto de su cuenta personal con el club alemán.

Sobre los 29 minutos, Lucho probó con un remate de derecha de media distancia, el cual se desvió en un defensor en su afán de bloquear la pelota, descolocando al portero Daniel Fernandes, quien debió retirar el balón del fondo de su red.

¡ATENCIÓN COLOMBIA! Remate de Lucho Díaz, desvío en Luka Vuskovic y CUARTO GOL de Bayern Munich ante Hamburgo.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/sdbbygKirH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2025

De esta manera, Lucho completó tres anotaciones en la presente Bundesliga y cuatro en lo corrido de la temporada, donde también ha aportado dos asistencias en cinco compromisos disputados.

Noticia en desarrollo...