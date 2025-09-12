Secretaría de Salud anuncia plan para pagar deudas en Subredes y fortalecer red pública de Bogotá

Colombia

La Secretaría Distrital de Salud se reunió con proveedores de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud —Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente— con el objetivo de organizar acuerdos de pago y garantizar la sostenibilidad financiera de la red pública.

Según cifras oficiales, las Subredes acumularon un aumento en la cartera cercano a los $200.000 millones en el último año, y la entrega de la Subred Centro Oriente tras su intervención dejó un saldo pendiente de más de $70.000 millones. En total, las deudas vencidas superan los $250.000 millones, lo que afecta directamente el flujo de caja y el cumplimiento con los proveedores.

“Vamos a pagar todo”

Durante el encuentro, el secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, aseguró que el compromiso del Distrito es honrar las obligaciones financieras.

“Vamos a pagar todo. Aquí no hablamos solo de números, detrás de cada factura hay un paciente, un usuario que necesita atención y no podemos olvidarlo”.

Bermont recordó que en el Plan de Fortalecimiento 1.0 ya se habían destinado $290.000 millones, lo que permitió avanzar en el saneamiento financiero.

“No vamos a permitir que se lleve a las Subredes a una Ley 550. Nuestra ruta es el pago responsable, transparente y directo”.

Tres propuestas de pago

En la reunión se socializaron tres alternativas para saldar deudas con proveedores:

Primeros giros en diciembre de 2025, con pagos escalonados. Acuerdos durante 2026, según disponibilidad de recursos. Extensión hasta 2027, dependiendo de las voluntades de pronto pago.

Además, se estableció el compromiso de las Subredes para mantener los pagos corrientes al día.

Transparencia y acompañamiento

El secretario enfatizó que los acuerdos se harán directamente con las gerentes de las Subredes y con el acompañamiento de los órganos de control.

“Habrá comunicación directa y revisaremos cada caso en la particularidad para terminar este año generando pagos a los proveedores”.

Una meta de pagos a 30 y 60 días

Finalmente, Bermont subrayó que el propósito es que la red pública opere con finanzas estables.

“Queremos que las deudas no superen los 90 días. Y ojalá los podamos llevar a pagos de 30 y 60 días. Esa es la meta que nos hemos trazado, porque el fortalecimiento de la red pública es patrimonio de Bogotá”.