Secretaría de Salud anuncia plan para pagar deudas en Subredes y fortalecer red pública de Bogotá
El Distrito presentó tres propuestas de pago a proveedores con facturas vencidas, en busca de sanear la cartera y recuperar la confianza en la red hospitalaria.
Colombia
La Secretaría Distrital de Salud se reunió con proveedores de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud —Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente— con el objetivo de organizar acuerdos de pago y garantizar la sostenibilidad financiera de la red pública.
Según cifras oficiales, las Subredes acumularon un aumento en la cartera cercano a los $200.000 millones en el último año, y la entrega de la Subred Centro Oriente tras su intervención dejó un saldo pendiente de más de $70.000 millones. En total, las deudas vencidas superan los $250.000 millones, lo que afecta directamente el flujo de caja y el cumplimiento con los proveedores.
“Vamos a pagar todo”
Durante el encuentro, el secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, aseguró que el compromiso del Distrito es honrar las obligaciones financieras.
“Vamos a pagar todo. Aquí no hablamos solo de números, detrás de cada factura hay un paciente, un usuario que necesita atención y no podemos olvidarlo”.
Bermont recordó que en el Plan de Fortalecimiento 1.0 ya se habían destinado $290.000 millones, lo que permitió avanzar en el saneamiento financiero.
“No vamos a permitir que se lleve a las Subredes a una Ley 550. Nuestra ruta es el pago responsable, transparente y directo”.
Tres propuestas de pago
En la reunión se socializaron tres alternativas para saldar deudas con proveedores:
- Primeros giros en diciembre de 2025, con pagos escalonados.
- Acuerdos durante 2026, según disponibilidad de recursos.
- Extensión hasta 2027, dependiendo de las voluntades de pronto pago.
Además, se estableció el compromiso de las Subredes para mantener los pagos corrientes al día.
Transparencia y acompañamiento
El secretario enfatizó que los acuerdos se harán directamente con las gerentes de las Subredes y con el acompañamiento de los órganos de control.
“Habrá comunicación directa y revisaremos cada caso en la particularidad para terminar este año generando pagos a los proveedores”.
Una meta de pagos a 30 y 60 días
Finalmente, Bermont subrayó que el propósito es que la red pública opere con finanzas estables.
“Queremos que las deudas no superen los 90 días. Y ojalá los podamos llevar a pagos de 30 y 60 días. Esa es la meta que nos hemos trazado, porque el fortalecimiento de la red pública es patrimonio de Bogotá”.