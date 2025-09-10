Advierten déficit financiero en el Fomag: gastos de los últimos años superan los ingresos
Centro de pensamiento ‘Así Vamos en Salud’, advierte que no existe un reporte de balances financieros confiable
El Centro de Pensamiento ‘Así Vamos en Salud’, advierte en un nuevo análisis, fallas en el comportamiento del presupuesto de ingresos y gastos en salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) entre 2019 y 2025, pues los hallazgos revelan un desbalance estructural acompañado de problemas de transparencia y riesgos que amenazan la sostenibilidad del sistema.
Según explican, los ingresos en salud crecieron de $1,49 billones a $2,91 billones, sin embargo, los gastos lo hicieron a mayor velocidad, con un pico anómalo en 2024 por $4,8 billones.
“Ese año se registró un déficit histórico de $2,1 billones, es decir, el 184%. Para 2025, la apropiación inicial proyecta un déficit de $568.000 millones, sin incorporar ajustes por IPC ni por costo médico”, señala el centro de pensamiento.
Aseguran que persisten inconsistencias entre los reportes financieros y los archivos presupuestales, lo que limita la confiabilidad de la información reportada a la Superintendencia de Salud.
De igual forma, alertan que el Fomag cuenta con 2.561 IPS y 6.032 sedes, con una alta concentración en 17 departamentos, de los cuales el 76% de los prestadores son privados, y 13 sedes no están habilitadas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios, lo que afecta la transparencia y la confiabilidad de la red.