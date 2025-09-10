Advierten déficit financiero en el Fomag: gastos de los últimos años superan los ingresos

El Centro de Pensamiento ‘Así Vamos en Salud’, advierte en un nuevo análisis, fallas en el comportamiento del presupuesto de ingresos y gastos en salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) entre 2019 y 2025, pues los hallazgos revelan un desbalance estructural acompañado de problemas de transparencia y riesgos que amenazan la sostenibilidad del sistema.

Según explican, los ingresos en salud crecieron de $1,49 billones a $2,91 billones, sin embargo, los gastos lo hicieron a mayor velocidad, con un pico anómalo en 2024 por $4,8 billones.

“Ese año se registró un déficit histórico de $2,1 billones, es decir, el 184%. Para 2025, la apropiación inicial proyecta un déficit de $568.000 millones, sin incorporar ajustes por IPC ni por costo médico”, señala el centro de pensamiento.

Aseguran que persisten inconsistencias entre los reportes financieros y los archivos presupuestales, lo que limita la confiabilidad de la información reportada a la Superintendencia de Salud.

De igual forma, alertan que el Fomag cuenta con 2.561 IPS y 6.032 sedes, con una alta concentración en 17 departamentos, de los cuales el 76% de los prestadores son privados, y 13 sedes no están habilitadas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios, lo que afecta la transparencia y la confiabilidad de la red.