Se levanta el paro en la Troncal de Oriente tras acuerdos entre líderes de Aracataca y el Gobierno

Santa Marta

Luego de una mesa de diálogos entre el comité organizador del paro en la Troncal de Oriente y delegados de la Procuraduría, así como del Gobierno Nacional, los líderes llegaron a unos acuerdos para la ejecución de los proyectos viales en Aracataca.

Según dijo Vladimir Tejeda, uno de los manifestantes, “en el municipio no se construirá la segunda carretera, es decir, la doble calzada sino que quedará la doble calzada de Tucurinca - Santa Marta y de Fundación - Valledupar”.

Indicó que Aracataca quedaría con una única vía, pero se tendría acceso directo hacia otras regiones como la capital del país y departamento del Cesar.

Si bien no se firmaron documentos en este acuerdo, hay el compromiso de una nueva reunión donde quedará establecido lo dicho anteriormente.