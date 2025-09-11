¿Viajará al Magdalena? Campesinos mantienen bloqueo en Troncal de Oriente por “promesas incumplidas”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Santa Marta

Un nuevo paro se reporta en las vías del Magdalena, organizado por grupos sociales y comunales que mantienen desde la mañana de este jueves bloqueada la entrada a Aracataca, en la Vuelta del Torito, sobre la Troncal de Oriente.

Los manifestantes exigen el cumplimiento de compromisos asumidos por la concesionaria Yuma, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte, especialmente en la construcción de una rotonda que consideran vital para evitar el aislamiento del municipio y reducir riesgos de accidentes.

La protesta ha generado afectaciones en la movilidad interdepartamental y busca llamar la atención del Gobierno Nacional para que atienda urgentemente sus reclamos.

Desde las 6 de la mañana, varios camiones de carga pesada y vehículos con bananos se mantienen represados en la carretera, generándose también una afectación económica en la región.