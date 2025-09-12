Persona fallece en estación Flores de TransMilenio: versiones preliminares

TransMilenio S.A. confirmó el fallecimiento de una persona en la estación Flores, ubicada en la troncal Caracas. El hecho ocurrió este jueves en la tarde y generó la activación inmediata de los protocolos de emergencia.

La empresa informó que al lugar llegaron uniformados de la Policía y una ambulancia, cuyos profesionales de la salud verificaron la muerte. “Según las versiones preliminares habría sido a causa de un infarto”, señaló la entidad en un comunicado.

Apoyo a la familia y llamado a la calma

TransMilenio expresó sus condolencias y aseguró que prestará acompañamiento en el proceso. “Nos solidarizamos con los familiares y amigos de la persona fallecida y prestaremos la ayuda que sea requerida, por parte de las autoridades”, indicó la compañía.

Movilidad afectada en la troncal Caracas

Mientras las autoridades realizan el procedimiento correspondiente, el sistema advirtió que pueden presentarse retrasos en la operación.

La recomendación para los usuarios es:

• Atender las indicaciones del personal en vía.

• Tener en cuenta que pueden darse desvíos o demoras en la troncal Caracas.

• Prever más tiempo en los desplazamientos.

