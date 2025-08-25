Se conocen más víctimas del presunto joven abusador en Transmilenio: unificarán denuncias

Bogotá D.C

Luego de que se conociera un video en el que Helena, una mujer que fue al parecer abusada en un bus alimentador de Transmilenio, más mujeres señalaron haber sido víctimas del mismo joven agresor.

Fernanda el pasado 21 de julio tomó como de costumbre la ruta C-25 que, se dirigía desde la Avenida Primero de Mayo hasta la localidad de Suba.

“Yo sentí que alguien pues me estaba como tocando la pierna derecha entonces a mí se me hizo como muy extraño y en ese mismo momento sentí como que este personaje se estaba como quedando dormido encima mío. Cuando y volteé a mirar era que el tipo me estaba oliendo el brazo, entonces levanté la mano como para quitarlo de encima mío”, contó Fernanda a Caracol Radio.

Al notar esto, ella se corre hacía al otro lado, pero el joven se va detrás de ella.

“Empecé a sentir como una mano cerca a mis partes íntimas y como si me estuviera jalando la pierna. Pensé que eran las bolsas que traía la señora que estaba al frente mío”.

Fernanda le pregunta a la señora si son las bolsas que ella lleva, pero le contesta que no.

“Él me mira, como que se sonríe o hace como un gesto como si lo estuviera disfrutando. Yo me moví para darle totalmente la espalda y él saca la mano y aprovecha para meter su mano en la parte de atrás y empieza a tocarme la cola”, aseguró la joven recordando el momento.

Durante unos 15-20 minutos,el joven toca a Fernanda que no se puede mover porque el bus iba completamente lleno y no podía moverse.

Al llegar a la estación Tygua – San José, Fernanda pensó que podía defenderse, pero la estación estaba sola sin policías.

“Yo digo como, bueno, me bajo en Tygua – San José y me defiendo, pero a mí la verdad me dio mucho susto porque esa situación es bastante peligrosa y no había ningún policía".

Unificar denuncias

Fernanda ve los videos que se publicaron en redes sociales de Helena golpeando al joven que la habría tocado y se da cuenta que al parecer es el mismo.

“Nosotros procedimos a poner la denuncia porque no teníamos ningún dato de este personaje sino hasta que vimos pues la publicación de Helena”, indicó Fernanda que contrató a un abogado para el caso.

Ella ya había solicitado a Transmilenio las grabaciones de las cámaras de seguridad, sin embargo, siguen a la espera de que la entidad las suministre para avanzar en el proceso.

La intención tanto de Fernanda como de Helena es que más mujeres que hayan sido abusadas por parte de este mismo joven denuncien para que se haga justicia.