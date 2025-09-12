Ojo, cierres viales en Armenia y los municipios de la cordillera del Quindío por evento ciclístico

Por la competencia ciclística Novato d Oro habrá cierres viales este fin de semana en el Quindío. Foto: Cortesía Novato de Oro Colombia

Armenia

Ojo a los cierres viales desde hoy y todo el fin de semana en Armenia y los municipios de la cordillera del Quindío por una competencia ciclística denominada Novato de oro

Vías de la cordillera del Quindío

Hoy viernes 12 de septiembre habrá cierre de 8 de la mañana a 12 del mediodía desde el sector de la Ye balboa, Barcelona, río verde, Barragán, río verde y termina en el municipio de Pijao en alto de la cordillera del Quindío, recomendación para los conductores y viajeros tener paciencia mientras se reabre esta importante vía departamental.

Cierre de vías en la cordillera del Quindío. Foto: Cortesía redes sociales Ampliar

Cierres Armenia

Mientras que en Armenia los cierres serán el fin de semana, mañana sábado 13 de septiembre, entre las 6:00 a.m. y las 11:00 a.m., estarán cerradas la vía Puerto Espejo, Calle 50, el ordenador Los Naranjos, el ordenador Arcadia y el sector del Estadio Centenario. Como vías alternas, se habilitará el recorrido por el ordenador Los Naranjos – Sinaí – Mercar Montenegro.

Para los habitantes de los barrios Lindaraja, El Poblado, Santa Rita, La Virginia, Villa del Carmen, La Fachada, La Isabela y los conjuntos residenciales aledaños, la organización del evento tendrá habilitado paso controlado.

El domingo 14 de septiembre, los cierres se extenderán de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. sobre la Avenida Bolívar en ambos sentidos, desde el ordenador Aborígenes hasta la Calle 10 norte.

Como vías alternas estarán disponibles la Avenida Centenario, la Carrera 19, la Carrera 15 y el sector de La Castellana, contiguo al Parque de la Vida.

Domingo 14 no habrá un tramo de ciclovía en Armenia

El director del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, Imdera, Wilson Francisco Herrera Osorio, informó que este domingo 14 de septiembre no se habilitará el tramo norte de la ciclovía sobre la avenida centenario, debido a que el circuito de la tercera jornada del Novato de Oro 2025 recorrerá sectores aledaños a esa zona de la ciudad.

Sin embargo, el director del Imdera aclaró que el tramo sur de la ciclovía, en el sector del estadio Centenario, funcionará con normalidad desde las 8:00 a. m., ofreciendo a los armenios tres kilómetros llenos de recreación, deporte y actividad física.

Cierre nocturno Túnel de la Línea

Desde el Invías también informaron de cierre temporal total nocturno del túnel de la línea entre Calarcá, Quindío y Cajamarca Tolima desde hoy 12 de septiembre hasta el 23 de septiembre para la instalación de un sistema de monitoreo que garantice la seguridad estructural del túnel.

Cierres nocturno del túnel de la línea entre Quindío y Tolima. Foto: Cortesía Invías Ampliar

Los cierres nocturnos serán de 11 de la noche a las seis de la mañana con cierre total de una hora, y pasos alternados durante la siguiente hora, por eso recomiendan a los conductores paciencia y esperar mientras abren el túnel a las 6 de la mañana o tomar la ruta alterna Manizales – Alto de Letras.