¿Qué dijo el gobernador del Quindío sobre la doble calzada Armenia- Calarcá?

Armenia

No paran las reacciones de diferentes sectores en el departamento porque la obra llegará solo hasta La María y no hasta el municipio de Calarcá por falta de recursos y debido al déficit fiscal del Gobierno Nacional.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis evidenció su malestar por la situación y los inconvenientes para acceder a los recursos del estado para el desarrollo de las obras en la región.

“Eso es un tema muy preocupante. Hoy estuvimos en un tema en la Cámara de Comercio donde tristemente el Gobierno Nacional no tiene la visibilidad al Departamento del Quindío. Le quitaron unos recursos para fortalecer otros proyectos a nivel territorial o a nivel nacional y aquí estamos haciendo el esfuerzo", dijo.

Considera es un tema muy preocupante por lo que busca con los representantes a la Cámara para lograr tener un espacio con el Instituto Nacional de Vías.

“Estamos tratando de buscar con los representantes a la Cámara para que podamos nosotros tener el espacio con Invías y poder que traigan esos recursos y no dejar ahí en la mitad del camino estas obras y estos proyectos. Yo soy un convencido que estos proyectos ya se iniciaron. Pues, el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de terminar", mencionó.

Fue enfático en decir que el objetivo es que se generen los recursos y que se termine la obra en su totalidad puesto que ya empezó la intervención y no puede quedar hasta la mitad del trayecto.

Aseguró que los proyectos que vienen impulsando desde el gobierno departamental no están buscando que sean financiados por el Gobierno Nacional porque no tienen la puerta abierta por eso apuntan a recursos propios o de regalías.

“Nosotros los proyectos que estamos haciendo y siempre se lo he dicho a los medios de comunicación, no los estamos buscando que sean financiados por el Gobierno Nacional, porque sabemos que no tenemos esa puerta abierta allí“, aseguró.

Añadió: “Lo que estamos haciendo es con los recursos que nosotros tenemos, los pocos recursos de regalías, poder impactar y poder hacer del departamento con una mejor territorialidad, con una mejor visión y ahí estamos haciendo el trabajo. No es fácil, pero yo creo que los proyectos que vamos a culminar estos próximos años van a ser de gran impacto".

Recordemos que faltan 120 mil millones de pesos para culminar la obra en su totalidad.