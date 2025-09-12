Invima advierte venta irregular de cosméticos para uso inyectable

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), alertó la venta irregular de cosméticos para uso inyectable, mecanismo que no está autorizado en el país, por parte del titular INVERSIONES MNDS S A S.

Se trataría de los productos bajo indicaciones no cosméticas de aplicación por vías de administración diferentes a la tópica, como la intradérmica e intramuscular y en procedimientos como sueroterapia y mesoterapia, que prometía ayudar necesidades terapéuticas, de prevención o tratamiento de patologías, enfermedades y afecciones como infecciones, acné, problemas cardiacos y vasculares, fatiga, cicatrización y efectos desinflamatorios.

Es por eso que el Invima, procedió a la aplicación de la medida sanitaria de suspensión de varios códigos de algunos de los productos que se estarían utilizando para tal fin, además de la interrupción total de publicidad de elementos cosméticos e inmovilización del inventario encontrado durante la visita que contravenía lo establecido en la noma.

Riesgos al inyectar productos cosméticos

La autoridad sanitaria advierte que el uso de estos elementos al ser inyectados, pueden provocar daños en la piel u otros órganos dependiendo de la vía de aplicación usada, infecciones bacterianas y sepsis, granulomas, ampollas, vesículas, entre otros.

A esto se suma que puede desencadenar una reacción alérgica aguda, inflamación de la zona de aplicación, como flebitis, o incluso extravasación.

Es por eso que el Invima recomienda una serie de medidas a los consumidores, como no permitir que se le inyecte ningún producto cosmético que relacione una notificación sanitaria obligatoria, reportar al instituto o a secretarías de salud municipales casos de venta irregular de estos elementos, entre otras.