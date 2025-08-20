Invima emite alerta por yogurt entero que se comercializa con registro sanitario vencido: Hace llamado a no consumirlo

El pasado martes 19 de agosto el Invima emitió una alerta por cuenta de una bebida láctea que tiene su registro sanitario vencido. Un asunto que hace que se cuestione la forma de producción del producto y se genere desconfianza en términos de calidad. La entidad de salubridad señaló que se trata del yogurt entero fabricado por la marca Villa de Ubaté.

Este yogurt entero que está siendo comercializado por la marca Villa de Ubaté se encuentra en el mercado en distintas presentaciones. Por lo tanto, se puede encontrar con los sabores fresa, melocotón, guanábana, feijoa, mora y kiwi.

El Invima detalló que identificaron que la compañía de alimentos no estaba cumpliendo con la ley en la distribución del producto, tras desarrollar actividades de inspección y seguimiento a la compañía.

Leer más: INVIMA incrementa vigilancia sobre pastas dentales con fluoruro de estaño

Así lo reveló el Invima: “El yogurt entero de la marca Villa de Ubaté está siendo comercializado de forma fraudulenta. El Invima identificó por medio de resultados no conformes de laboratorio y actividades de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), que dicho producto está incumpliendo las disposiciones de la reglamentación sanitaria vigente para alimentos y bebidas y no debe ser comercializado en el país. Asimismo, dicho producto cuenta con el registro sanitario RSA-006435-2018 vencido.”

Ante esta situación, el Invima resaltó que las productoras de alimentos tienen que asegurarse de cumplir con la normativa colombiana, ya que por medio de la ley se garantiza que los productos que consumen los colombianos no afectarán su salud. “El Invima comunica, nuevamente, que el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente es responsabilidad de los titulares de los registros, permisos y/o notificaciones sanitarias de los alimentos y bebidas comercializadas en el país, y también puede extenderse a fabricantes comercializadores e importadores”.

Leer más: Invima alerta venta ilegal de cápsulas veganas como suplemento dietario

El llamado del Invima a los colombianos por el yogurt entero de la marca Villa de Ubaté:

Por esta situación, el Invima realizó un llamado a los colombianos para que eviten consumir el yogurt entero que es distribuido por la productora de alimentos Villa de Ubaté. Esto debido a que con el registro sanitario RSA-006435-2018 vencido y el incumplimiento de las disposiciones de la reglamentación sanitaria vigente, no hay garantía de la calidad del producto.

“Se solicita a la ciudadanía abstenerse de adquirir o consumir el producto yogurt entero con sabor a fresa, melocotón, guanábana, feijoa, mora y kiwi, marca “Villa de Ubaté”, y si el producto fue adquirido, suspender su consumo de forma inmediata”, indicó el Invima en un comunicado.

Leer más: Invima emite alerta sanitaria por champú que estaría contaminado con una bacteria