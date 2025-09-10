INVIMA no ha identificado reacciones anormales por uso de esmaltes semipermanentes en el país

La Unión Europea, decidió prohibir desde el 01 de septiembre del 2025, el uso de ciertos componentes en algunos esmaltes semipermanentes de uñas, ya que exponen que han sido objeto de alerta internacional por su potencial riesgo para la salud.

Ante este hecho el INVIMA explicó que para el caso colombiano, estos componentes aún no han sido oficialmente reclasificados. Sin embargo, Colombia presentó ante la secretaría general de la Comunidad Andina, que se encarga de crear la reglamentación para productos cosméticos, una solicitud de revisión prioritaria por posibles riesgos en los productos que tienen estos ingredientes en su formulación.

Además, la entidad aclara que no se han identificado registros de reacciones asociadas al uso de esmaltes que contengan los componentes prohibidos por parte de la Unión Europea.

Los componentes prohibidos por la Unión Europea son los siguientes:

Trimethylbenzoyl

Diphenylphosphine Oxide (TPO)

N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT)

Por parte el INVIMA se hacen las siguientes recomendaciones:

Para los manicuristas:

• Usar tapabocas cuando se manipulen solventes, polvos acrílicos o resinas.

• Utilizar removedores, esmaltes permanentes y acrílicos en áreas bien ventiladas.

• Revisar las recomendaciones, precauciones y advertencias dadas por el fabricante antes de usar el producto cosmético.

Para los clientes:

Tener en cuenta si tienen reacciones en uñas o piel después de la aplicación del producto cosmético con los ingredientes descritos previamente.

Evitar el uso de productos cosméticos como esmaltes, si observa alteraciones o lesiones en las uñas.

Para los fabricantes de esmaltes semipermanentes: