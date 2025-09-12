Humberto Paternina Espitia asume la dirección del Sena Regional Córdoba ¿Cuáles son sus retos?

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en Córdoba cuenta con nuevo director: Humberto Paternina Espitia, un profesional con amplia trayectoria académica y directiva que asumió oficialmente el cargo este viernes, 12 de septiembre de 2025.

Su nombramiento representa un paso estratégico para fortalecer la formación profesional, el emprendimiento y la innovación en el departamento, en línea con los objetivos de desarrollo regional.

El nuevo director reemplaza a la abogada Naviris del Carmen Vega Algarín, cuyo nombramiento se hizo público el 11 diciembre 2024.

Paternina Espitia llega en un momento crucial, marcado por la construcción de la nueva sede del Sena en Ciénaga de Oro, un proyecto que promete ampliar significativamente las oportunidades educativas y productivas en zonas urbanas y rurales.

Hoja de vida de Humberto Paternina

Con una formación académica sólida, el nuevo director es magíster en Administración de Organizaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), administrador de empresas de la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainum, y cuenta con especializaciones en Gestión de Proyectos, Diagnóstico y Análisis Organizacional para Unidades Productivas, y Gerencia en Salud Pública y Seguridad Social.

Este perfil le permite abordar los retos de la entidad con una visión integral, orientada a la eficiencia y el impacto social.

Paternina Espitia expresó su compromiso durante la posesión: “El Sena es sinónimo de oportunidades, progreso y transformación. Asumo esta responsabilidad con gratitud y determinación, convencido de que trabajando articuladamente con los sectores productivos, las instituciones y las comunidades, lograremos que Córdoba sea referente nacional en formación, innovación y desarrollo económico”.

Su discurso destacó la importancia de la articulación interinstitucional para maximizar el impacto de los programas de formación dual, emprendimiento y transferencia tecnológica.

Sena en Ciénaga de Oro

La obra de la nueva sede en Ciénaga de Oro se consolida como uno de los proyectos emblemáticos que tendrá su gestión y será uno de sus principales retos. Diseñada para ser un hub de innovación y progreso, esta infraestructura responderá a las demandas de capacitación técnica y tecnológica de la región, con especial énfasis en los sectores agroindustriales y digitales, que son claves para la economía cordobesa.

La comunidad educativa y los actores productivos han mostrado expectativas favorables frente a la llegada del director, cuya experiencia de más de dos décadas se considera un activo para modernizar los procesos formativos y de vinculación laboral.

Bajo su liderazgo, el Sena Regional Córdoba buscará ampliar la cobertura de programas de formación titulada y complementaria, con enfoque en competencias demandadas por el mercado laboral y en proyectos de emprendimiento de base tecnológica.