Hasta el 17 de septiembre habrá plazo para pagar la Tasa de Seguridad

Los recursos se destinan a dotación e infraestructura para la Fuerza Pública.

Policía Nacional, imagen de referencia. Foto: Colprensa

Maria José Rueda Bohórquez

Antioquia

La factura correspondiente al segundo trimestre del año de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana —abril, mayo y junio— ya fue enviada a comercios, industrias, entidades oficiales y hogares de estratos 4, 5 y 6 en Antioquia. La fecha límite de pago es el próximo 17 de septiembre.

Con los aportes recibidos hasta el momento se han entregado distintos beneficios para la policía y el ejército. En los próximos días se sumarán cascos balísticos, chalecos antibalas, botas de combate, motocicletas, camionetas blindadas, radios, drones, antidrones, botes y equipos GPS.

También está en marcha un contrato por más de 10.000 millones de pesos para adecuar 25 estaciones de Policía durante este año, así como los estudios, diseños y construcción de la guardia principal del Batallón del Ejército en San Carlos.

El pago de esta tasa es obligatorio y puede hacerse en la página web www.antioquia.gov.co, en oficinas y corresponsales de Bancolombia y Banco de Occidente. El incumplimiento genera intereses de mora y cobro coactivo.

