Alcaldía de Medellín ofrece $50 millones por información que evite más ataques terroristas

Medellín

La Alcaldía de Medellín anunció un refuerzo operativo de casi 500 uniformados y la activación de un esquema de recompensas para dar con los responsables del ataque terrorista de las disidencias de las Farc contra una torre de energía de EPM en el sector de Loreto, donde fueron instalados cinco artefactos explosivos.

Para acelerar las capturas de los responsables del hecho violento, la Administración Distrital mantiene un esquema de recompensas:

La alcaldía de Medellín anunció una nueva recompensa de 50 millones de pesos por datos que ayuden a prevenir nuevos hechos terroristas.

Se mantiene el aumento a 200 millones de pesos por alias “Primo Gay”, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las FARC.

200 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del atentado en Loreto.

Refuerzo de seguridad

Como parte del blindaje integral de seguridad, la ciudad recibió 350 soldados del Ejército Nacional, entre ellos unidades PM4, Fuerzas Especiales y la Fuerza de Despliegue Rápido, además de 130 policías especializados: 70 del Bloque de Búsqueda, 20 del GOES, 10 del GAULA, 10 de SIPOL, 10 de SIJIN y 10 de DIJIN.

El alcalde Federico Gutiérrez destacó que el despliegue será en las calles y con la comunidad, no en los batallones.

“Todas estas fuerzas de despliegue rápido, de unidades contra el terrorismo, de combate urbano, tanto del ejército como de la policía, estarán las 24 horas en puestos de control en la ciudad de Medellín, también en las entradas y salidas, y por supuesto también en nuestras zonas urbanas y rurales de la ciudad. Están es para estar en las calles, no para estar acantonados. La gente tiene que sentirse segura”, detalló el alcalde de Medellín.

Las autoridades explicaron que los explosivos no solo pretendían afectar la infraestructura energética, sino también atentar contra los equipos antiexplosivos que ingresaran a neutralizar los artefactos.

Las autoridades aseguraron que las líneas de contacto habilitadas garantizan la confidencialidad de los informantes e hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones, al tiempo que con el refuerzo de los operativos señalan que garantizarán la seguridad de la ciudadanía.