Tunja

El Sena apoya con $1.200 millones seis nuevos proyectos productivos en Samacá y Sáchica

El director nacional del Sena, Jorge Eduardo Londoño estuvo en Sáchica y Samacá entregando recursos del Fondo Emprender a seis nuevas iniciativas productivas.

El director nacional del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, estuvo entregó recursos del Fondo Emprender en Samacá y Sáchica / Foto: Alcaldía de Samacá, Boyacá.

Tunja

La alianza entre el SENA y las administraciones municipales permitió invertir $600 millones en cada municipio, fortaleciendo así las ideas de negocio de emprendedores que han demostrado disciplina, visión y compromiso con el desarrollo de sus comunidades. Por su parte, cada alcaldía aportó $140 millones para hacer realidad este sueño colectivo.

Este reconocimiento en Sáchica y Samacá es, ante todo, un homenaje a las mujeres y hombres emprendedores que, con creatividad y trabajo constante, convierten sus proyectos en realidades que transforman el territorio.

El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil agradeció este apoyo del Sena.

“Gracias al liderazgo del SENA y al Fondo Emprender, Samacá, con su economía diversa en sectores como la industria, el transporte, el medio ambiente, el comercio y la gastronomía, está viendo nacer nuevos emprendimientos. Esta alianza estratégica impulsa la formación técnica y tecnológica, generando oportunidades para jóvenes y familias campesinas”.

El SENA invita a todos los interesados en transformar sus negocios a iniciar su Ruta Emprendedora y participar en las convocatorias del Fondo Emprender. Para hacerlo, pueden acercarse a cualquiera de los 118 Centros de Desarrollo Empresarial en el país o ingresar a www.fondoemprender.com.

