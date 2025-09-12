“El presupuesto no puede adoptarse por decreto”: presidente del Senado, Lidio García

El presidente del Senado, Lidio García, rechazó la posibilidad que el presupuesto de la Nación del próximo año “salga por decreto”, esto tras la falta de quórum en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes. Así lo indicó durante su intervención en el Latam Fintech Market 2025 que se realiza en Barranquilla.

“Sería fatal para Colombia, para los colombianos. Este es un presupuesto que debe discutirse ampliamente en una discusión que sería una discusión profunda, una discusión que permita que todos los sectores puedan estar bien representados y protegidos financieramente para poder sacar adelante las iniciativas que verdaderamente necesita Colombia”, dijo.

Manifestó que el deporte sería uno de los sectores más afectados con el presupuesto por una posible reeucción de hasta el 33% de su presupuesto, e indicó que afectaría el rendimiento de los deportistas a nivel internacional.

“Y ahorita decía que va a ser doloroso no ver entonar el himno nacional en los Juegos Olímpicos porque no vamos a tener medallas con ese presupuesto que le acaban de dejar a los deportistas de Colombia”, sostuvo.

¿Qué dijo el presidente del senado sobre la reforma tributaria?

El presidente del Senado, Lidio García también se pronunció sobre la reforma tributaria. Manifestó que sería impopular en un año electoral que se diera su aprobación.

“Realmente en este momento a portas de unas elecciones, yo creo que es lo más impopular que puede existir en el Congreso de la República y veo difícil que hasta los congresistas de gobierno, de las bancadas de gobierno, apoyen una reforma tributaria en este momento, mucho menos según una reforma que no convence”, indicó